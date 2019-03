Alice Wegmann usa fantasia de Carnaval com estampa de Nazaré Tedesco

A atriz Alice Wegmann (23) fez uma homenagem à personagem Nazaré Tedesco em seu look de Carnaval com um body estampado com o rosto da vilã interpretada por Renata Sorrah. A atriz divulgou imagens do figurino nas redes sociais e brincou na legenda: "Mood vilania, mas com respeito".

Wegmann interpretará a vilã Dalila na próxima novela da faixa das seis da Globo, "Órfãos da Terra". O figurino da personagem é coberto por ouro, diamante e outras pedras preciosas e gerou repercussão nas redes sociais.

Namorando Miguel Ribas Gastal, Wegmann vai curtir os dias de folia comprometida.