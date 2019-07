Aldair Playboy cai em cima do público após realizar 'mortal' em show no Ceará; assista

Conhecido nacionalmente pelo som de batidão, o cantor Aldair Playboy protagonizou uma cena que viralizou nas redes sociais. Durante um show em Alcântaras, no Ceará,o vocalista caiu em cima do público após realizar um 'mortal'.

O fato aconteceu durante a música "Trip do Boyzinho". Após a queda, a produção correu para ajudar Aldair. De acordo com o empresário do cantor, ele tem o hábito de realizar a acrobacia nos palcos. "Ele costuma fazer isso sempre nos shows. Dessa vez, ele fez próximo a beirinha do palco e resolveu se jogar em cima do público. Ele está bem. Não sofreu nada não", explicou o empresário.



Assista:



Morador de Fortaleza



Ele escolheu o Ceará como local de morada para facilitar o trabalho com a WS Show, empresa do cantor Wesley Safadão. Há oito meses em Fortaleza, Aldair Playboy vem atuando com bastante força no Nordeste. Conhecido por canções como "Sinalzinho da Amizade" e "Amor Falso", o paraibano acaba de lançar o "Batidão do Playboy 2". A produção é a primeira de Aldair a levar o selo da gravadora Universal Music.