Alceu Valença vira personagem da animação Mundo Bita

O cantor e compositor Alceu Valença participou do universo da animação do Mundo Bita ao cantar a música "Anunciação". O videoclipe foi publicado nesta sexta-feira (6) com uma releitura do clássico como trilha sonora das cenas da chegada de uma criança à uma famlia. O artista canta com o intérprete Chaps Melo, e os arranjos e execução ficam por conta de Vinícius Guerra.

O sucesso infantil Mundo Bita lançou em janeiro o projeto Radio Bita, que homenageia grandes artistas da música brasileira, com videoclipes no estilo toy art. Cantores como Lulu Santos, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e Djavan já foram homenageados.

A primeira vez que Alceu Valença se dirigiu ao público infantil foi na década de 1980, quando interpretou A Foca para o especial Arca de Noé, da TV Globo.