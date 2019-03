Aladdin ganha primeiro trailer oficial; confira prévia das músicas clássicas

A Walt Disney divulgou um trailer inédito do live-action de Aladdin, que explora mais da relação entre os personagens e dá uma prévia das novas versões das canções clássicas.

Com Will Smith como gênio, o elenco ainda conta com Mena Massoud como Aladdin e Naomi Scott interpretando Jasmine.

O live-action de Aladdin estreia em 23 de maio no Brasil. O filme também ganhou um pôster inédito.

Check out the new poster for Disney’s #Aladdin. See it in theaters May 24. pic.twitter.com/vYGZUcIP1U