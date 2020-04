Ainda é tempo de demonstrar solidariedade

Doar é muito mais do que o simples ato de encaminhar donativos – também é uma grande chance de demonstrar sensibilidade para melhorar a vida dos mais necessitados. Uma excelente prova disso foi dada pelo programa “Solidariedade Vale Muito”, transmitido no último sábado, dia 11 de abril, pela TV Diário. O programa ao vivo conseguiu a expressiva marca de mais de 33 toneladas de alimentos, R$ 136 mil e outros itens durante 14 horas de transmissão, destinados a ajudar centenas de pessoas fortemente afetadas pelas consequências da pandemia de coronavírus.

Mas a melhor notícia é que as pessoas e as empresas que ainda quiserem colaborar ainda podem contribuir com a campanha. As doações continuarão a ser encaminhadas para a Central Única das Favelas (Cufa) e ao Movimento Supera Fortaleza – articuladores que fazem as doações chegarem até quem mais precisa.

"A meta é conseguirmos o máximo que for possível. Abrimos uma janela para ajudar. Iremos continuar ajudando por meio dos nossos veículos de comunicação para que os corações continuem mobilizados durante toda pandemia”, explica Erick Picanço, Diretor Comercial do Sistema Verdes Mares.

Programação

No último sábado, o “Solidariedade Vale Muito” teve o comando dos principais apresentadores e jornalistas da rádio e da televisão e contou com a participação de diversos artistas e humoristas que, além de apoiar e estimular as doações, fizeram shows exclusivos diretamente das suas casas. “As plataformas do Sistema Verdes Mares alcançaram fronteiras além de nossas terras. Tivemos doações inesperadas de diversos grupos empresariais, pessoas simples e o apoio em massa dos artistas", comentou Erick Picanço.

Ao longo da programação, o público fez sua doação, inclusive através de pontos de coleta distribuídos por diversos bairros de Fortaleza. Agora, na continuação da campanha, as empresas e pessoas físicas também podem doar, clicando no site da TV Diário. Clique e saiba como fazer a sua doação.

“Acreditamos que, com este movimento, seja possível fazer a diferença na vida das pessoas”, conclui o Diretor Comercial do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço.

