Agenda Cultural Fortaleza: Wesley Safadão e Solange Almeida cantam sucessos do início das carreiras

Nesta semana, os shows são os grandes destaques da programação de Fortaleza. Os cantores Wesley Safadão e Solange Almeida apostam nas músicas que marcaram o início de suas carreiras como base para os espetáculos "TBT" e “Minha História” - Bloquinho da Sol. Marcos Lessa também se apresenta na Capital. O show "Tantas Palavras” faz uma homenagem ao cantor Emílio Santiago, conhecido por grandes sucessos e pela perfeição de dua voz.

Uma outra homenagem também agita a programação, dessa vez de pré-Carnaval. O universo da rainha dos baixinhos, Xuxa, é tema do Bloquinho Estica e Puxa. O público poderá assistir a um cover da artista e das famosas Paquitas.

SHOW

TBT Wesley Safadão

Taty Girl, Zé Cantor, Forró Real e Nildinha também estarão no evento FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (25), às 21h, no Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil). Ingressos: de R$143 a R$990. (4006.9595)

O projeto "TBT" relembra sucessos do início da carreira de Wesley Safadão no Ceará. O público poderá relembrar singles de 2005, 2008 e 2010 em três horas de show. Além disso, outras atrações também estarão no evento, como Taty Girl, Zé Cantor, Forró Real e Nildinha.

“Minha História” - Bloquinho da Sol

A cantora apresenta músicas antigas no evento de pré-Carnaval FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (26), às 15h, no Iate Clube (Av. Vicente de Castro, 4813. Cais do Porto). Ingressos: de R$91,30 a R$314,60. (3032.0791)

Solange Almeida relembra o início de sua carreira na música no show “Minha História – Bloquinho da Sol”. A cearense apresenta um repertório com os seus maiores sucesso em três horas de show. Artistas como Eliane, Vicente Nery e a banda Lagosta Bronzeada também se apresentarão no evento.

“Moonlight Celebration” com Edu Falaschi

No repertório estão releituras que homenageiam tanto os mais recentes desafios quanto as antigas parcerias FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (25), às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: de R$40 a R$120. (3101.2583)

Natural de São Paulo, o cantor, compositor, arranjador, produtor e multi-instrumentista, Edu Falaschi coleciona bagagem impressionante em 27 anos de carreira. Com 16 álbuns lançados, cerca de 100 canções compostas e mais de 1 milhão de CDs vendidos, ele é um dos artistas mais renomados do Heavy Metal do mundo. No repertório estão releituras que homenageiam tanto os mais recentes desafios e conquistas quanto as antigas parcerias. Com canções de todos os seus trabalhos: Symbols, Angra, Almah e Cavaleiros do Zodíaco, as músicas mais significativas e os clássicos fazem parte do espetáculo.

“Tantas Palavras” com Marcos Lessa

O show celebra a carreira de Emílio Santiago FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (23), às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, De Lourdes). Ingressos: de R$30 a R$120. (3066.2000)

Em 2020, se completam sete anos de saudade do cantor e compositor carioca Emílio Santiago. Ele foi marcante na geração dos anos 1980 e ainda hoje é lembrado por fãs e admiradores como umas das mais perfeitas vozes do Brasil. Para contribuir com esta memória viva, Marcos Lessa sobe ao palco, em apresentação única, para o espetáculo “Tantas Palavras”. No repertório, grandes sucessos de Emílio, como “Saigon”, “Verdade chinesa”, “Pelo amor de Deus”, “Coisas da paixão”, “Tudo o que se quer”, dentre outros clássicos que contemplam principalmente o período da discografia do homenageado, marcado pelas “Aquarelas Brasileiras”.

“A Lenda” com Alemberg Quindins e Aécio Diniz

Alemberg Quindins e Aécio Diniz apresentam um show intimista FOTO: REPRODUÇÃO/CINETEATRO SÃO LUIZ

Quinta (23), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.4138)

A audição comentada do disco “A Lenda” com Alemberg Quindins e Aécio Diniz será exibida em formato intimista. A coleta de sons e uma pesquisa mitológica em sítios arqueológicos faz do concerto uma viagem da música na pré-história em seu universo de mitos e lendas. Com composições de Alemberg Quindins e Rosiane Limaverde, arranjos de Aécio Diniz e produção musical de André Magalhães, “A Lenda” é uma viagem antropológica do Brasil profundo, de caminhos repleto de mitos, reinados e encantamentos.

Mirante das Artes com Daniel Groove, Vitoriano, Laya Lopes, Daniel Medina, Nayra Costa e participação especial de Rodger Rogério

Nayra Costa é uma das atrações FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (26), às 19h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito.

Um time de peso sobe ao palco do Anfiteatro para cantar e encantar o público do Dragão. Daniel Groove, Vitoriano, Laya Lopes, Daniel Medina e Nayra Costa se reúnem no projeto "Meu corpo minha embalagem e outras canções de viagem". Com a participação especial de outro consagrado artista cearense, o cantor e compositor Rodger Rogério, o grupo apresenta um repertório que conta a história do êxodo tão comum na vida dos artistas nordestinos.

TEATRO

Maquinista

A peça é baseada em uma história real FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Retirada de ingressos 1h antes do espetáculo. (3488.8600)

A peça aborda a história do "ator" que entrou para o bando de Lampião após enganar toda uma cidade. Antônio Maquinista dispôs-se a promover, em meados de 1926, um espetáculo de teatro na cidade de Floresta, Pernambuco. Mas, após recolher o dinheiro dos ingressos, desapareceu na hora da abertura da apresentação. Dias depois estoura a notícia do alistamento do ator velhaco no bando de Lampião, onde viria a pôr o freio em seu espírito criativo.

Até o Homem mais Justo cai Sete Vezes ao Dia

Sábado (25), às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia), no dia 17 a entrada é gratuita. (3101.2583)

Em seu conflito, o espetáculo surge a partir da personagem da mãe, que constrói a identidade do filho com hábitos que descendem de sua cultura familiar e religiosa. No enredo são levantadas reflexões sobre as influências culturais e históricas que podem se encontrar na construção de nossa identidade enquanto ser humano.

A Flauta Mágica

Na obra, o príncipe Tamino precisa passar por um teste FOTO: ARES SOARES

Domingo (26), às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$30 (inteiro) e R$15 (meia). (3477.3311)

Na peça, o protagonista Tamino é um jovem príncipe que está prestes a se tornar rei. Para que isso aconteça, ele precisa passar por uma Prova no Templo de Sabedoria do reino de Sarastro. No caminho para o teste, Tamino conhece o simpático caçador de pássaros Papagueno e, atendendo ao apelo da poderosa Rainha da Noite, tenta resgatar sua filha Pamina, supostamente, sequestrada e encarcerada no castelo de Sarastro.

HUMOR

“Bôcu Bonjour” com Max Petterson

Max estreou seu primeiro Stand-up na abertura da turnê Europeia de Whindersson Nunes FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (24), às 19h e 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia). (3099.1290)

Do Cariri cearense para o mundo, Max Petterson viralizou em 2017 com um vídeo em que reclamava da forte onda de calor que atingia o verão europeu, obtendo mais de 9 milhões de acessos nas redes sociais. Devido ao sucesso, transformou suas vivências cômicas e trágicas em vídeos semanais. No início de 2018, Max estreou seu primeiro Stand-up na abertura da turnê Europeia de Whindersson Nunes, durante sua passagem pela França e Bélgica. De acordo com o artista, “o espetáculo traz meio mundo de causos e histórias das mais invocadas que o público já ouviu ou sequer imaginou”.

FESTA

Bloquinho Estica e Puxa

Xuxa é a homenageada do bloquinho FOTO: REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Sábado (25), às 17h, no Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). Ingressos: de R$5,29 a R$17,06. (4011.6161)

O bloquinho Estica e Puxa é uma homenagem a Xuxa, rainha dos baixinhos. A festa volta ao final dos anos 1980 e vai até a metade dos anos 2000, quando a loira dominava a infância e adolescência de muita gente com seus hits, memes e seu programa de TV, que marcou gerações. A música fica por conta de uma cantora cover da Xuxa, Paquitas e banda, além dos DJs que anima o pré-Carnaval ao som de marchinhas, axé, funk, forró e samba. O evento também promove um concurso de fantasias, valendo prêmios, brincadeiras no pula-pula, algodão doce e pipoca.

Pré-Canaval Arena de Iracema

Sábado (25), às 17h, na Arena Eventos (Monsenhor Tabosa, 388, Centro). Ingressos: de R$5,16 a R$6,19.

A Arena de Iracema vem com tudo para o pré-Carnaval de 2020. O charme da festa e as atrações são o ponto alto. Na line up estão DJ Gabilônia, Superbanda, Dj Dino, Bandagiô e DJ Morr. Bebidas como caipirinha e caipirosca serão liberadas por 2 horas.

INFANTIL

Encontro com Unicórnios

Domingo (26), às 16h, na Praça de Alimentação do North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo). Gratuito. (3404.3000)

O“Encontro com Unicórnios” chega com muita magia para divertir a criançada. Os pequenos podem brincar na oficina de slime, a partir das 16h, e fazer parte da contação de história, a partir das 17h. Para participar das oficinas e da contação de história, é preciso gerar cupom no app do North Shopping Fortaleza.

ESPECIAL

Mostra Retroexpectativa ‘20

Até 29 de janeiro, todos os dias, das 14h às 22h, nas salas 1 e 2 do Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$14 (inteira) e R$7 (meia). (3488.8600).

O Cinema do Dragão exibe a 6ª edição da mostra Retroexpectativa que, em 2020, terá 68 filmes de 16 países. Desse total 31 são longas brasileiros. Entre os inéditos estão “Pacarrete”, “Três Verões”, “A Febre” e “Vitalina Varela”. Também serão exibidos clássicos do cinema mundial em cópias restauradas e no suporte original 35mm.

EXPOSIÇÃO

Retratos

A exposição tem mais de 150 fotografias de grandes artistas FOTO: BOB WOLFENSON

Terça a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. (3017.3661)

A exposição “Retratos”, de Bob Wolfenson, traz mais de 150 fotografias, várias delas ainda inéditas, feitas pelo fotógrafo ao longo de 45 anos. Entre os retratados, estão nomes como Hélio Oiticica, Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Taís Araújo, Marília Gabriela, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Anitta, Ludmilla, Laerte, Zé Celso, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Maluf, Luiza Erundina, Eduardo Suplicy, Pelé, Ronaldo e muitos outros.