Agenda Cultural Fortaleza: VillaMix 2019 tem Gusttavo Lima e Jonas Esticado como atrações

Um dos principais eventos de música sertaneja chega a Fortaleza nesta sexta-feira (6). O VillaMix tem os cantores Gusttavo Lima, Luan Santana, Jorge & Mateus, Dennis, Jonas Esticado, Lauana Prado e Os Parazim como atrações. No dia seguinte, os irmãos da banda Melim fazem show na Barraca Nossa Praia no formato de luau. Para a programação das crianças, "O Show da Luna" faz um espetáculo baseado na animação infantil da televisão. Garantindo as gargalhadas da semana, Nany People se apresenta no Natal do Humor na Praça, do shopping RioMar Kennedy. O evento promove ainda a arrecadação de leite em pó ou fraldas geriátricas que serão revertidos para instituições de caridade.

SHOW

VillaMix Fortaleza 2019

Luan Santana é uma das atrações do VillaMix Fortaleza 2019 FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (6), às 19h, na Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901, Castelão). Ingressos: de R$55 a R$570. Vendas no site. (3304.4501)

O VillaMix totaliza mais de oito anos de história no Brasil e mais de 20 edições por ano, percorrendo pelas principais capitais do país. Dentre as atrações estão os cantores Gusttavo Lima, Luan Santana, Jorge & Mateus, Dennis, Jonas Esticado, Lauana Prado e Os Parazim.

Sessão Sonora Vinicius de Moraes

Mart’nália canta as músicas do compositor após a exibição do filme “Vinicius” FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (8), às 16h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

A Sessão Sonora Vinicius de Moraes une o filme “Vinicius”, de Miguel Faria Jr., ao show da cantora Mart’nália. O longa retrata a essência criativa do artista e filósofo do cotidiano e as transformações do Rio de Janeiro através de raras imagens de arquivo, entrevistas e interpretação de muitos de seus clássicos. A voz, há um tempo rasgada e suave de Mart’nália, traduz o amor pelas mulheres, a compaixão pelos desfavorecidos, a impaciência com os medíocres, tudo o que é motivação para os versos sempre tão bem construídos de Vinicius, numa linguagem íntima, porém desacorrentada.

Melim

O grupo canta no Luau da Barraca Nossa Praia FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (7), às 20h, na Barraca Nossa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3835, Antonio Diogo). Ingressos: de R$60 a R$240. Vendas no site. (98965.3785)

A banda Melim chega a Fortaleza para o Luau da Barraca Nossa Praia. Os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim são conhecidos pelos hits “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer”, entre outros, além das parcerias com as cantoras Sandy e Ivete Sangalo.

Thrunda

A banda completa 20 anos de carreira em 2020 FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (8), às 19h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O show marca o lançamento do nosso mais novo disco "Não é que eu vou fazer igual. Eu vou fazer pior" e a gravação do primeiro DVD ao vivo do grupo. A programação inicia também as comemorações de 20 anos da banda.

Projeto Rivera

O grupo performa neste fim de semana no encerramento do Festival Noia FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (6), às 20h30, no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Gratuito.

Com dois álbuns lançados, o Projeto Rivera mistura MPB, Rock, Baião e Funk. A banda desponta como uma das apostas da nova música brasileira, com apresentações em festivais como Rock in Rio, Se Rasgum e Maloca Dragão. O grupo performa neste fim de semana no encerramento do Festival Noia.

TEATRO

A Ópera de uma Família Brincante

O espetáculo é interpretado pela Carroça de Mamulengos FOTO: CINETEATRO SÃO LUIZ/INSTAGRAM

Sexta (6), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.4138)

“A Ópera de uma Família Brincante”, um espetáculo da Carroça de Mamulengos, sintetiza uma linguagem lapidada por anos de estrada apresentando em ruas, praças, escolas teatros e festivais com comunicação direta em busca de uma arte viva que toque corações de adultos e crianças. É a cristalização de momentos vivenciados pela Família Carroça nos seus 42 anos de vivência artística.

O Show da Luna

O espetáculo é baseado na animação brasileira “O Show da Luna” FOTO: REPRODUÇÃO

Sábado (7), às 16h, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: R$70 (inteira) e R$35 (meia). (3254.6705)

A peça é uma produção original e oficial do núcleo teatral da TV PinGuim, criada por Célia Catunda, que também assina a animação brasileira “O Show da Luna”. O programa é exibido no canal Discovery Kids para mais de 17 países e, em rede nacional, pela TV Brasil e TV Cultura.

Enfim, Sós!

O espetáculo usa da comédia para discutir a natureza humana FOTO: CINETEATRO SÃO LUIZ/REPRODUÇÃO

Quinta (5), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

O espetáculo é o mais recente trabalho da Companhia de Teatro Lua, baseado na obra do dramaturgo catarinense, Alexandro Figueiredo. “Enfim, Sós!” usa da comédia para discutir a natureza humana.

HUMOR

Humor na Praça com Nany People

O evento promove ainda arrecadação de leite em pó ou fraldas geriátricas para instituições de caridade FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Terça (3), às 19h30, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). É necessário um documento oficial para a retirada da pulseira gratuitamente no SAC, no Piso L1, das 10h às 20h, até o dia 2 de dezembro. Limite de 3 pulseiras por CPF. (3089.0909)

O evento é uma edição especial de Natal do Humor na Praça, com Ciro Santos, Nany People e outras atrações. Além de risadas, o show promove a campanha Humor Solidário, recebendo doações de leite em pó ou fraldas geriátricas. Os itens arrecadados serão revertidos para instituições de caridade.

ESPECIAL

Oficina Fotografia para a Família

A oficina ocupa a Casa de José de Alencar para práticas em formato de piquenique FOTO; FABIANNE DE PAULA

Sábado (7) às 15h, e domingo (8) às 9h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. Inscrições no site. (3017.3661)

A oficina abordará em dois dias atividades envolvendo uma prática fotográfica na Casa de José de Alencar, em formato de piquenique, com muitas brincadeiras e aprendizado além do enquadramento. No domingo, os participantes deverão chegar às 8h no Museu portando documento com foto para pegar as câmeras. Para as crianças, basta o documento do responsável. Todos serão levados para a Casa de José de Alencar em um ônibus cedido pelo Museu.

EXPOSIÇÃO

Última semana da exposição Escravidão Contemporânea

O trabalho surgiu a partir do aprofundamento das experiências vividas pela escultora Aline Matheus FOTO: CAIXA CULTURAL/REPRODUÇÃO

Até domingo (8), das 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

A mostra apresenta um conjunto de obras de grande força expressiva, trazendo o corpo como objeto do pensamento. Corpos marcados pela ausência, pela solidão, pela submissão e pelos anseios de liberdade que permeiam o homem contemporâneo do século XXI. O trabalho surgiu a partir do aprofundamento das experiências vividas pela escultora Aline Matheus na pesquisa que desenvolve sobre o movimento dos corpos e sua relação com o universo do trabalho e outras formas de dominação impostas pelo mundo em que vivemos.