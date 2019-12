Agenda Cultural Fortaleza: Silva e Natiruts fazem show no fim de semana

A programação semanal de Fortaleza traz diversas opções de espetáculos, a começar pela peça "Ainda Vivas" que integra o XIII Festival de Teatro de Fortaleza e da 3ª Mostra das Artes. O Grupo Galpão, de Minas Gerais, apresenta o sarau "De Tempo Somos" no Sesc Fortaleza. Quem também chega com show no mesmo local é o cantor Silva, que performa a obra musical de Marisa Monte no Natal Solidário do Sesc. Para marcar a estreia do filme "Star Wars: a Ascensão Skywalker", o Shopping RioMar Kennedy organizou programação especial com exposição, painéis, workshop, cosplay, ilustradores e entre outras atividades.

SHOW

Silva Canta Marisa

A apresentação é parte da campanha “Natal Solidário: Doe Alimentos e Transforme Vidas” FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (21), às 19h, no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Ingressos: 5kg alimentos + R$5 (com cartão Sesc) ou 5kg alimentos + R$10. (3462.6350)

O romance da obra musical de Marisa Monte encontrará a voz do capixaba Silva, no show Silva Canta Marisa. O cantor interpreta as músicas gravadas no álbum lançado em 2016, indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. A apresentação é parte da campanha “Natal Solidário: Doe Alimentos e Transforme Vidas”, com o objetivo de angariar doações para o programa Mesa Brasil Sesc.

Natiruts

O grupo lançou o último álbum, “I Love”, em 2018 FOTO: REPRODUÇÃO

Sábado (21), às 22h, no Barong Surf Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4567A, Antonio Diogo). Ingressos: de R$75 a R$230. Vendas no site. (98102.4542)

A banda Natiruts faz o seu tradicional encontro de fim de ano na Barraca Barong Surf Club. O grupo lançou o último álbum, “I Love”, em 2018, e conta com a participação do cantor Thiaguinho na composição e interpretação da faixa “Serei luz”.

Vitrola Nova, Folk & Cherry Boys em Cantos de Vésperas 2019

Os grupos reúnem-se em um grande coral para celebrar as vésperas do novo ano FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Terça (17), às 19h, no Pátio do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito. (3219.5865)

O Vitrola Nova, grupo vocal misto formado em 2009, o Folk - Canções De Antigas Novidades, coro de mulheres formado em 2013 e os Cherry Boys, coro de rapazes formado em 2016, reúnem-se na nesta terça (17) para executar seus respectivos repertórios e, claro, juntar-se em um grande coral para celebrar e desejar, por meio da música, mais arte, beleza, encontros e prosperidade material e pessoal para 2020.

Concerto de Natal de Fortaleza

A Marimbanda é um adas atrações da programação FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Terça (17), às 19h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O Concerto de Natal de Fortaleza promove um momento para celebrar a união entre os homens ao som do espírito de Natal. Dentre as atrações estão a Orquestra Estrelas da Serra, o Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno, o Coral Moenda de Canto, a Marimbanda, o Coral Universidade Sem Fronteira com a participação do Coral Sobretons e a Orquestra e Coral Infantil Casa de Vovó Dedé. No sábado (21), acontece a programação no Lar Francisco de Assis, com o Coral Universidade Sem Fronteira e a participação do Coral Sobretons, a partir das 9h.

Novo Som: Thayza Alencar + Jota

Sábado (21), às 18h, no Espaço Rogaciano Leite Filho no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

“Cansei de Ser Romântica” é um show autoral no qual Thayza Alencar apresenta, em forma de música e poesia, com voz e violão, sua visão sobre amor e feminismo. A ideia é defender que o tão famoso termo "empoderamento" se materializa na experiência corporal. O show "Um Novo Dia Todo Dia" é uma mensagem de amor e compreensão do mundo do outro. A apresentação traz todas as canções que compõem o álbum de estreia do cantor e compositor cearense JOTA. Contendo a essência do Folk e influências de estilos como baião, valsa e surf music, o disco tem como maior objetivo trazer paz e a tranquilidade.

TEATRO

Ainda Vivas

o espetáculo une três peças que ligam mulheres, negros e LGBT+ FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Terça (17), às 17h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Gratuito. (3254.5542)

A partir do argumento de que a melhor forma de travar conhecimento sobre uma cidade é saber como se ama, como se trabalha e como se morre, o Nóis de Teatro reúne no espetáculo “Ainda Vivas” três peças que ligam mulheres, negros e LGBT+ numa sucessão de jogos sobre amor, trabalho e morte. Nas entre peças, o microfone estará aberto para as manifestações do público, poetas e artistas da cidade. A apresentação faz parte do XIII Festival de Teatro de Fortaleza.

Encantos

Sábado (21), às 15h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Inscrições presenciais de 17 a 21 de dezembro, até as 13h. (3017.3661)

O espetáculo revive a programação infantil da TV Cultura dos anos 1990, com músicas como “Banho é Bom”, “Lava Mão”, “Cocoricó”, “Que Som É Esse?”. “Encantos” traz tradicionais histórias do quadro “Senta que lá vem a História” em uma apresentação nostálgica e envolvente.

HUMOR

Humor na Praça

Silvio Santos, Elvis Presley, Tim Maia e Michael Jackson serão interpretados no Humor na Praça FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (21), às 19h, na Praça de Eventos do RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, De Lourdes). Gratuito. (3066.2000)

No último Humor na Praça do ano, Ciro Santos convida humoristas cearenses talentosos para uma noite divertida com covers de Silvio Santos, Elvis Presley, Tim Maia e Michael Jackson.

ESPECIAL

Ceará Natal de Luz

As atividades encerram na segunda-feira (23) FOTO: JETHER JR

Até 23 de dezembro. Gratuito.

Nos dias que antecedem o Natal ainda é tempo para visitar a Casa do Papai Noel e para aproveitar a ação ambiental do Ceará Natal de Luz no posto de troca. A ideia é levar garrafas PET para trocar por mudas de plantas. As duas ações acontecem na Praça do Ferreira, até próximo domingo (22). Além disso, a programação gratuita com feira criativa, cultura e música popular animam a Praça do Ferreira, no Centro, e a Praça Portugal, na Aldeota, entre os dias 20 e 22 de dezembro, a partir das 16h30. Para quem não pode ir até estes locais, o Coral Itinerante nos bairros e nos terminais de ônibus leva os cânticos natalinos para mais fortalezenses à bordo do Trem da Luz, envolvendo toda a cidade no clima de paz e renovação da esperança.

No sábado (21), o show da Orquestra de Sanfonas do Ceará, com participação especial de Lucy Alves, Waldonys e do bailarino João Paulo Lima, no Cineteatro São Luiz será uma grande festa no último fim de semana do evento. Os ingressos serão trocados por um quilo de alimento não perecível mais uma lata de leite em pó e serão doados a uma instituição que atende crianças. O show acontece às 19h. O encerramento oficial da temporada de Natal acontecerá na segunda-feira (23), após a última apresentação do Coral da Luz, iniciando às 18h, e em seguida será a partida do Papai Noel.

Mostra de Animação Russa

De 17 a 22 de dezembro, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$6 (inteira) e R$3 (meia). (3453.2770)

A Mostra de Animação Russa exibe 47 desenhos animados de 20 diretores, produzidos entre 1950 e 2018. O projeto tem a curadoria assinada por Luiz Gustavo Carvalho e Maria Vragova. A programação promove também uma mesa-redonda que aborda os aspectos da animação cinematográfica russa e soviética, seus significados e as suas perspectivas para a sociedade e para o cinema, com a participação dos curadores. A mostra conta ainda com o lançamento do livro “Tarakã, o bigodudo”, do escritor russo Kornei Tchukóvski.

De Tempo Somos – Um Sarau do Grupo Galpão

O grupo apresenta pela primeira vez músicas que surgiram em workshops internos FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (19), às 20h, no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Ingresso: 2Kg de alimentos (exceto sal), que serão destinados ao Programa Mesa Brasil Sesc. (3462.6350)

O Grupo Galpão, de Minas Gerais, canta e executa, ao vivo, 25 canções de trabalhos mais antigos, como “Corra enquanto é tempo” (1988) e “Álbum de Família” (1990), passando por “Romeu e Julieta” (1992), “Um Moliére Imaginário” (1997), “Partido” (1999), até espetáculos mais recentes como “Tio Vânia” e “Eclipse” (ambos de 2011), além de músicas que surgiram em workshops internos e que chegam a público pela primeira vez.

A cantoria vem acompanhada de textos escolhidos por Eduardo Moreira e Lydia Del Picchia, que falam da passagem do tempo e do estado embriagado e libertador que é inerente à criação artística. Reflexões e poemas de Eduardo Galeano, Anton Tchékhov, Olga Knipper, Calderón de la Barca, Charles Baudelaire, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, Jack Kerouac, Paulo Leminski e José Saramago compõem esse caleidoscópio em que os atores do Galpão compartilham com o público, suas indagações e vivências artísticas.

Mostra K-Movies

"O Hotel às Margens do Rio" será exibido na programação desta semana FOTO: REPRODUÇÃO

Todas as segundas-feiras de dezembro, às 18h, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

O Cineclube Vila das Artes tem como objetivo a formação de plateia e a ampliação de espaços para a discussão sobre o audiovisual. Este mês a programação traz a Mostra K-Movies, com exibição do cinema contemporâneo da Coreia do Sul. Nesta segunda (16), o filme “O Hotel às Margens do Rio” estrá em foco, após debate com o curador Leonardo Ferreira.

3ª Mostra das Artes

Las Tropicanas se apresentam no sábado (21) FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

De 18 a 21 de dezembro, a partir de 15h, no Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400, Granja Lisboa). Gratuito. (3497.5981)

A mostra é composta por 55 produtos e espetáculos em dança, teatro, música, audiovisual, cultura digital e múltiplas linguagens. Os trabalhos foram produzidos pelas turmas dos cursos básicos, técnico e de extensão do CCBJ. A programação conta ainda com exposições fotográficas na Granja Lisboa, exibição do filme "Bacurau", de Kléber Mendonça Filho, espetáculo "Ainda Vivas" com Nóis de Teatro e shows de Getúlio Abelha, Nazirê, Carlos Gallo e Las Tropicanas. A festa terá também participação dos coletivos Boom Boom Black e Festa Crioula.

Dança Experimental: Fruta Cor + Dança-Douro + Desenho Animado

Sábado (21) e domingo (22), às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O Frutacor assume a objetificação do corpo da Mulher como marcador de investigação resultante da relação estética do corpo feminino à Frutas. Pensar em poéticas de dança configuradas nas cores, aromas e texturas do/s corpo/s feminino/s, especificamente na mulher cearense e interiorana, nos rostos da mulher negra, indígena, operária, dona de casa, prostituta, invisibilizadas pelo sistema opressor.

Dança-Douro passeia pelo território afetivo de histórias pessoais, de memórias coletivas e de personagens míticos de um rio cheio de marcas físicas e espirituais. Sobral é cidade abrigo e desabrigo de um rio chamado Acaraú.

Desenho Animado é o laboratório de observação do corpo imaginando e desenhando dança, com elementos da improvisação e construção de narrativas. O trabalho faz referência a elementos do Cavalo Marinho, dança tradicional originária da Zona da Mata nordestina, onde corpo e máscara fazem surgir um ritmo que projeta uma realidade fictícia.

Star Wars Meeting

O filme "Star Wars: a Ascensão Skywalker" estreia nesta quinta feira (19) FOTO: REPRODUÇÃO

Domingo (22), às 10h, na Praça de Eventos do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Gratuito. (3089.0909)

O Star Wars Meeting é um evento completo para os fãs de Guerra nas Estrelas, que promove exposição de itens colecionáveis, painéis, workshop, cosplay, ilustradores e muitas outras atividades.