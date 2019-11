Agenda Cultural Fortaleza: Shows de Pabllo Vittar, Luísa Sonza, Bixiga 70 estão entre os destaques

Mais uma vez, a agenda do Verso traz uma programação recheada, principalmente para o fim de semana. Espetáculos como "Que horas passa o trem da volta?" e "Helena Blavatsky, a voz do silêncio" refletem sobre temas relevantes para a sociedade atual. O cantor Mumuzinho se apresenta com a animada "Resenha do Mumu", embalada por um repertório de clássicos do samba e do pagode. Atrações do Festival Cores, Pabllo Vittar e Luísa Sonza comemoram o lançamento da 4ª edição da Revista Com Estilo. Da seleção de palestras, o Museu da Fotografia Fortaleza recebe o fotógrafo Bob Wolfenson, conhecido por grandes registros de celebridades.

SHOW

Resenha do Mumu

O cantor apresenta os clássicos do samba e do pagode FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (1), às 15h, no Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n, Edson Queiroz). Ingressos: de R$90 a R$340. Vendas no site. (98160.0088)

Iniciado em 2016, no Rio de Janeiro, a Resenha do Mumu ganhou o título de “roda de samba mais charmosa da cidade”. Dessa vez, a festa acontece em Fortaleza, onde o cantor apresenta os clássicos do samba e pagode no seu repertório diversificado, em um ambiente descontraído, ao ar livre.

Festival Cores com Pabllo Vittar e Luísa Sonza

Pabllo Vittar e Luísa Sonza fizeram um feat este ano com a música "Garupa" FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (30), às 21h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: de R$55 a R$250. Vendas no site. (3488.8600)

O Festival Cores traz a Fortaleza as cantoras Pabllo Vittar e Luisa Sonza, para o lançamento da 4ª edição da Revista Com Estilo. A festa acontece durante 10 horas, com direito a pop, funk e música eletrônica. Além de Sonza e Vittar, atrações como Bianca Della Fancy, Mateus Carrilho e Escarião também estão confirmadas.

Cidade Negra Show

O show acontece na Praia do Futuro FOTO: REPRODUÇÃO

Sexta (29), às 22h, no Tempero do Mar (Av. Clóvis Arrais Maia, 2771, Antonio Diogo). Ingressos: de R$50 a R$ 300. (98505.7532)

O grupo se apresenta nesta sexta-feira na Barraca Tempero do Mar, na Praia do Futuro. O show terá abertura das bandas Singular e Two Folks.

Show Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira

No espetáculo, as influências do barroco mineiro trazidas por Montenegro se conjugam ao folk de Renato FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (30), às 22h, no Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles). Ingressos: de R$500 a R$720. Vendas no site. (3248.5688)

Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira, dois grandes artistas da música brasileira, se encontram no palco. No espetáculo, as influências do barroco mineiro trazidas por Montenegro se conjugam ao folk de Renato. O público vai poder assistir aos dois poetas cantando versos um do outro, se irmanando em clássicos como “Bandolins”, “Tocando em Frente”, “A Lista”, “Romaria” e tantos outros.

Tributo a Belchior

A Banda Pegada7 também se apresenta no show FOTO: ARQUIVO O GLOGO/REPRODUÇÃO

Sábado (30), às 20h, no Espaço Cultural Terraço da Loba (Rua João Gentil, 241, Benfica). Ingressos: de R$20 a R$90.

O show terá como intérprete o cantor Adriano Rego, acompanhado por músicos da Banda Pegada7. Serão apresentados grandes clássicos do cantor cearense e alguns grandes sucessos de Fagner.

Show com a Orquestra Contemporânea Brasileira

Domingo (1), às 10h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

A Orquestra Contemporânea Brasileira realizará seu último concerto da Temporada 2019, no Cineteatro São Luiz. O espetáculo contará com obras de compositores que foram expoentes do período barroco como, J. S. Bach, e do período clássico, como Joseph Haydn e Mozart.

HUMOR

"Cassino do Chaguinha" com Aurineide Camurupim

Chaguinha recebe dentre outras beldades a balzaquiana Aurineide Camurupin como chacrete FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (30), às 20h, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: de R$60 (inteira) e R$30. Vendas no site. (3254.6705)

Criado com o intuito de satirizar e homenagear o velho guerreiro, o ator e humorista, Luís Antônio, faz piada com o primeiro programa da volta do apresentador à Rede Globo. Com a intenção de garantir boas gargalhadas, Chaguinha recebe dentre outras beldades a balzaquiana Aurineide Camurupin como chacrete dentre outros humoristas convidados para divertir a plateia.

ESPECIAL

Esquenta WOW

Luiza Nobel e Larissa Luz se apresentam no evento FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (29), de 9h às 21h, no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

A programação conta com shows das cantoras Luiza Nobel, às 19h, e Larissa Luz, às 20h, com repertório de Elza Soares. Além disso, o evento promove oficinas, a Feira Delas, com a apresença de empreendedoras locais, rodas de conversas e a exibição do filme-reportagem "Fortalezas: Mulheres que Mudam a Cidade", seguida de bate-papo com os jovens realizadores da Rede Cuca.

Programa Conexões Museus – Oficina “O Eu Negro”

Quarta (27), às 15h, no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. Inscrições no site. (3488.8600)

A pretagogia é um aporte teórico e metodológico com objetivo de educar para relações étnico-raciais positivas. Ampara-se notadamente na cosmovisão africana. A oficina em pretagogia, "O eu negro", propicia reflexão coletiva acerca de nossa condição de sujeitos diaspóricos sobreviventes das sistemáticas estratégias de branqueamento e de apagamento da própria história. O curso será ministrado por Rebeca de Alcantara e Silva Meijer, pedagoga, doutora e mestre em educação.

Palestra com Cristóvão Bastos

A palestra "As reais semelhanças entre o choro e o jazz, a liberdade no improviso e harmonização” acontece no Porto Iracema das Artes FOTO: DIVULGAÇÃO

Quinta (28), às 15h, na Sala de Música do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito. (3219.5865)

O compositor e pianista Cristóvão Bastos ministra a aula “As reais semelhanças entre o choro e o jazz, a liberdade no improviso e harmonização”. Serão disponibilizadas 20 vagas, preenchidas por ordem de chegada.

Palestra com Bob Wolfenson

O fotógrafo é conhecido por registros de grandes celebridades FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (30), às 14h30, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. Inscrições no site. (3017.3661)

O fotógrafo brasileiro Bob Wolfenson chega ao Museu da Fotografia Fortaleza para compartilhar com o público as curiosidades e experiências dos bastidores de fotos tiradas com celebridades, dar dicas e relembrar sua história de quase 50 anos de carreira.

Festival Choro Jazz

O grupo Trio Correntes é vencedor de dois Grammys e segue com apresentações em festivais e shows pelo Brasil e pelo exterior FOTO: DIVULGAÇÃO

De quinta (28) a sábado (30), a partir de 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

A grande festa da música no Festival Choro Jazz começa em Fortaleza e segue em Jericoacoara dos dias 3 a 8 de dezembro. Na capital, no primeiro dia, se apresentam o bandolinista Carlinhos Patriolino, mestre do choro e do jazz no Ceará, ao lado do jovem pianista Thiago Almeida, integrante da Marimbanda e um dos mais criativos nomes da nova cena brasileira. O segundo show da noite reúne outro mestre da música do Ceará, o acordeonista, pianista e compositor Adelson Viana, e o nacionalmente consagrado pianista, arranjador e compositor Cristóvão Bastos.

Na sexta (29), tem o veterano compositor, arranjador e multi-insturmentista cearense Luciano Franco recebendo convidados como Edinho Vilas Boas, Idilva Germano e Adelson Viana, além de um trio de metais, para mostrar as músicas de seu novo disco, "Sonho ou Canção", com obras em parceria com Dalwton Moura; e o grupo Samba de Fato, referência da cena carioca desde a década de 2000, com participação especialíssima do cantor e compositor mineiro Sérgio Santos.

No último dia em Fortaleza, sábado (30), terá o show de lançamento do disco do acordeonista, compositor e arranjador cearense Nonato Lima, ao lado do Trio Corrente.

Festival Fortaleza Instrumental

Os paulistanos do Bixiga 70 se apresentam na sexta (29) e também promovem workshop sobre os ritmos dos arranjos do grupo FOTO; JOSÉ DE HOLANDA

De quinta (28) a sábado (30), a partir de 9h, no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento. (3226.1189)

Na parte de ações formativas, o baiano Marco Lobo realiza um workshop sobre a percussão, na quinta (28), às 9h, para 40 participantes. Ele vai abordar a prática e o dia a dia do percussionista. Na sequência, sexta (29), com o mesmo número de vagas e horário, os paulistanos do Bixiga 70 trocarão experiência sobre os ritmos afro-brasileiros que envolvem os arranjos musicais do grupo. Por fim, no sábado (30), também às 9h, o músico, construtor de instrumentos e esculturas sonoras Leandro César vai usar a matéria-prima da Pedra Cariri para construir uma série de instrumentos musicais. Este workshop é limitado a 20 participantes.

TEATRO

Que horas passa o trem da volta?

Imagem do Hospital Psiquiátrico Colônia, da cidade de Barbacena, em Minas Gerais FOTO: LUIZ ALFREDO/REPRODUÇÃO

Quinta-feira (28), às 19h30, no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210, Benfica). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3366.7832)

A peça é um recorte poético, impulsionado pela história do Hospital Psiquiátrico Colônia, da cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Um lugar que sobreviveu durante décadas e testemunhou o que ficou conhecido como o holocausto brasileiro. Uma espécie de sucursal do inferno, na qual eram "depositadas" pessoas que eram tidas como inconvenientes para a sociedade.

Autômato

Sábado (30), às 19h, no Espaço Rogaciano Leite Filho no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

No palco, o personagem vai criando sua trilha como pano de fundo para sua diversão e, aos poucos, vão surgindo instigações para dançar, manipular objetos, andar de skate e para um diálogo visceral com o público numa divertida brincadeira irreverente.

Maquinista

Antônio Maquinista se aventura como membro do bando de Lampião FOTO; LUIZ ALVES/REPRODUÇÃO

Sexta (29), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

Baseado em uma história real, “Maquinista” é sobre a incrível faceta de um “ator” que entrou para o bando de Lampião após enganar toda uma cidade. Antônio Maquinista dispõe-se a promover, em meados de 1926, um espetáculo de teatro na cidade de Floresta, Pernambuco. Mas, após recolher o dinheiro dos ingressos, desapareceu na hora da abertura do espetáculo. Foi jurado de morte pelas famílias, e é com pouca surpresa que dias depois estoura a notícia do alistamento do ator velhaco no bando de Lampião, onde aliás não viria a pôr freio ao seu espírito criativo.

Helena Blavatsky, a voz do silêncio

Helena Blavatsky, uma das personalidades mais notáveis do mundo ocidental que desafiou as correntes ortodoxas da Ciência, da Filosofia, da Religião e da Psicologia FOTO: REPRODUÇÃO

Sábado (30), a partir de 17h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$80 (inteira), R$40 (meia) e R$40 + 2kg de alimentos não perecíveis entregues no dia do evento (ingresso social). (3252.4138)

Com início às 20h, o monólogo, interpretado pela atriz Beth Zalcman, explora a vida da filósofa russa Helena Blavastky, uma das figuras mais notáveis do mundo ocidental que desafiou as correntes ortodoxas da Ciência, da Filosofia, da Religião e da Psicologia no século XIX, obstinada a seguir os anseios mais longínquos de sua alma. Mas antes disso, às 17h, será aberta a exposição que retrata desde o ano 1957 aos dias atuais. Às 18h30 acontece a palestra “Helena Blavatsky, vida e obra” com Lucia Helena Galvão, escritora da peça.

“8 Pontos” e “Fortaleza em Monoblocos”

Segunda (25) e terça (26), às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento. (3101.2583)

O espetáculo “8 Pontos”, mais do que uma dança formalista, direciona questões para o espaço, corpo e música, em relação a dinâmica do espaço e a geometria espacial. As reflexões labanianas, sua contaminação com o trabalho de Wassily Kandinsky e a relação com a trilha sonora original, serviram de norte para um diálogo com a arte não figurativa do início do século XX. Já “Fortaleza em Monoblocos”, se organiza a partir da lógica dos jogos onde as regras estabelecidas pressionam os corpos a tomarem decisões estratégicas a partir de princípios técnicos como rolamentos, quedas, saltos e suspensões.

“O Quebra Nozes” e “O lago do Cisne”

Quarta (27) e quinta (28), às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$40 (inteira) e 20 (meia). (3101.2583)

“O Quebra Nozes” conta a história de Clara, uma jovem esperta e independente, que perde a única chave mágica capaz de abrir um presente de valor incalculável dado por seu padrinho. Ela decide então iniciar uma jornada de resgate que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.

“O lago do Cisne” retrada a vida da princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Rothbart. Vivendo no entorno de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe, durante o dia, Odette se mantém em condição animal, se revelando humana somente por algumas horas da noite. Para se libertar dessa condição, ela precisa que um jovem admirador virgem lhe declare amor e fidelidade. E, caso seja traída, Odette permanecerá para sempre como cisne.

EXPOSIÇÃO

Reinvenções

Segunda (25), às 19h, no Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366.7481)

A exposição “Reinvenções” reúne obras do artista Silvio Rabelo, desenhista, pintor e escultor reconhecido por seus trabalhos utilizando a técnica da marchetaria, arte que consiste no encaixe de materiais diversos como madeira, metais para ornamentar superfícies planas. Na mostra, a utilização da marchetaria predomina nos tons de madeira, no entanto, desta vez, Rabelo fará uma experimentação expográfica de suas obras nesta técnica com pinturas e esculturas que dialogam em suas temáticas. A exposição segue até o dia 20 de dezembro com visitação gratuita e aberta ao público.