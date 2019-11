Agenda Cultural Fortaleza: show do Padre Fábio de Melo é um dos destaques da programação

A semana em Fortaleza reserva diversas possibilidades para se divertir. Para começar, as exposições "Martín Chambi" e "Quatro Estações" prometem contar grandes histórias por meio da linguagem visual. A forrozeira Taty Girl grava seu mais novo DVD na Praça Verde do Dragão do Mar nesta quinta-feira. O projeto recebeu o nome "Baú da Taty Girl". No fim de semana a programação fica mais intensa com o Baile da Santinha, o espetáculo "Mulheres de Shakespeare" e o show da cantora Linn da Quebrada. Para a criançada, o Papai Noel passa por mais shoppings da cidade e promove uma programação especial.

TEATRO

Espetáculo Estações

A apresentação objetiva mostrar como a dança também pode se expressar em mensagem de amor à natureza FOTO: ARES SOARES

Sábado (16) às 20h, e domingo (17) às 19h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3311)

O compositor e músico italiano, Vivaldi, desdobrou as quatro estações do ano em um número igual de concertos de violino, tornando-se um clássico da corrente barroca. Inspirado na obra, a Cia. de Dança Unifor apresenta o espetáculo “Estações”, com foco na técnica neoclássica. Com um corpo de 14 bailarinos, todos alunos da universidade, de cursos distintos, a montagem também utiliza dos ensinamentos coreográficos do russo George Balanchine. A apresentação objetiva mostrar como a dança também pode se expressar em mensagem de amor à natureza.

Cabaré do Rico e Davi

A apresentação em Fortaleza faz parte da primeira etapa da turnê FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (16), às 16h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$25 a R$70. Vendas no site. (3099.1290)

Ousadia e irreverência não faltarão no espetáculo “Cabaré” que traz aos palcos Rico Melquiades e Davi Mateus. A apresentação em Fortaleza faz parte da primeira etapa da turnê, que abrange Estados do Nordeste. O texto foi escrito por Rico e Davi e dirigido por David Farias, professor e diretor da ETA (Escola Técnicas de Artes).

Mulheres de Shakespeare

O encontro com as mulheres de Shakespeare provoca conflitos internos FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (16), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

Na trama do espetáculo, as atrizes, Ana Guasque e Suzy Rêgo, se encontram em um teatro para uma reunião de elenco quando são surpreendidas por um temporal. Enquanto esperam pelo diretor e o restante da equipe, deparam-se com as mulheres de Shakespeare, memórias femininas que perpassam os séculos. Esse encontro faz com que se voltem para si mesmas, revendo e questionando os próprios conflitos.

Que horas passa o trem da volta?

Quinta-feira (14), às 19h30, no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210, Benfica). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3366.7832)

A peça é um recorte poético, impulsionado pela história do Hospital Psiquiátrico Colônia, da cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Um lugar que sobreviveu durante décadas e testemunhou o que ficou conhecido como o holocausto brasileiro. Uma espécie de sucursal do inferno, na qual eram "depositadas" pessoas que eram tidas como inconvenientes para a sociedade.

A Pequena Sereia – O Musical

Quarta-feira (13) e quinta-feira (14), às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3101.2583)

Ariel é uma sereia princesa de dezesseis anos de idade insatisfeita com a vida no fundo do mar e curiosa sobre o mundo na terra. Ela se apaixona por um príncipe humano e faz um acordo com a bruxa do mar para transformar-se em humana. Ariel perde a sua bela voz como parte do pagamento do acordo é só terá três dias para conquistar o amor do príncipe, caso contrário pertencerá a Úrsula para sempre como serviçal no mar.

Theatro de Portas Abertas

A programação conta com performances, concerto e espetáculos FOTO: SAULO ROBERTO

Domingo (17), às 15h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Programação completa no site. Gratuito. (3101.2583)

Comemorando mais um mês de aniversário, o Theatro José de Alencar promove mais uma edição do programa Theatro de Portas Abertas. A programação conta com a performance "Movimento das coisas em desuso", o concerto "O Ceará e seus ConsCertos" e os espetáculos "Mala sem Alça Palhaço sem Calça" e "Os Miseráveis: o óleo da máquina".

SHOW

Show O Amor Me Elegeu com Padre Fábio De Melo

A renda será revertida em prol das obras realizadas pelo Movimento Amare FOTO; DIVULGAÇÃO

Sábado (16), às 18h, no Centro de Formação Olímpica (Av. Alberto Craveiro, Castelão). Ingressos: de R$33 a R$308. Vendas no site. (3101.4418)

A nova turnê do cantor Padre Fábio de Melo, contará com as participações dos evangelizadores e cantores locais: Suely Façanha, missionária consagrada na Comunidade Católica Shalom; Ticiana de Paula, consagrada na Comunidade Um Novo Caminho e do cantor, Philipe Dantas. A renda será revertida em prol das obras realizadas pelo Movimento Amare, que promove ação social em instituições carentes de Fortaleza e Região Metropolitana.

Cidadão Instigado toca “The Dark Side of The Moon” em cine concerto com o filme “O Mágico de Oz”

O cine concerto ocorre em sessão única FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (17), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

A banda cearense Cidadão Instigado, com mais de duas décadas de carreira, apresenta o show especial do álbum “The Dark Side Of The Moon” da banda Pink Floyd, resgatando a atmosfera das primeiras sessões de cinema e da conhecida lenda entre os fãs do Pink Floyd sobre a sincronização entre o álbum e o filme “O Mágico de Oz”, que será exibido durante a execução. O cine concerto ocorre em sessão única.

Baile da Santinha

Léo Santana é a principal atração do Baile da Santinha FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (16), às 18h, no Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil). Ingressos: de R$110 a R$900. Vendas no site. (4006.9595)

A festa conta como principal atração o cantor Léo Santana. Também se apresentam Felipe Araújo, Dilsinho, Dogival Dantas, Hungria e Matheus Fernandes.

Show Linn da Quebrada

A festa recebe ainda Deydianne Piaf, a Mulher Barbada, Charlotte Killz e Tome Batom Vermelho FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta-feira (15), às 21h, no Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Centro). Ingressos: de R$35 a R$80. Vendas no site. (98734.7468)

Artista multimídia, Linn encontrou na música uma poderosa arma na luta pela quebra de paradigmas sexuais, de gênero e corpo. A cantora, que vem ganhando espaço no cenário musical, comanda a Caixa Preta no Jamrock. A festa recebe ainda Deydianne Piaf, a Mulher Barbada, Charlotte Killz e Tome Batom Vermelho.

Gravação do DVD de Taty Girl

Taty já cantou em diversas bandas como Forró Rabo de Saia, Gaviões do Forró, Forró Real e Solteirões do Forró FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (14), às 21h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$140 (inteira) e R$70 (meia). Vendas no site. (3488.8600)

Intitulado por Baú da Taty Girl, a nova produção audiovisual promete reunir sucessos consagrados da carreira da forrozeira. Taty já cantou em diversas bandas como Forró Rabo de Saia, Gaviões do Forró, Forró Real e Solteirões do Forró.

Show Mantra Coité

a dupla une orgânico e eletrônico, cultura popular e World Music FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (16), às 19h, no Espaço Rogaciano Leite Filho no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

Em meio a performances discotecárias e o lirismo da poesia nordestina, a fluidez da dupla Mantra Coité une orgânico e eletrônico, cultura popular e World Music. Márcio Motor e Ilya misturam suas experiências em uma apresentação que transmite uma conexão do urbano com o ancestral, dialogando com os sentimentos e as relações das pessoas com o desenvolvimento da Cidade e a importância de resistência.

ESPECIAL

OK-Pop! RioMar Kennedy

Sexta (15), às 10h30, na Praça de Eventos (Piso L3) do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Gratuito. (3089.0909)

A nova edição do Ok-Pop! Chega ao shopping para homenagear o melhor da cultura coreana com apresentações de grupos de k-pop, lojinhas, random play dance e outras atividades.

Chegada do Papai Noel no Via Sul Shopping

O shopping promove também atividades infantis FOTO: DIVULGAÇÃO

Sábado (16), às 16h30, no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Gratuito. (3048.1300)

Com o tema “Natal dos Doces”, a programação de chegada do Papai Noel está marcada para acontecer na Praça de Alimentação, no Piso 3. Nas atrações, estão inclusas atividades infantis de pintura facial, escultura de balões e cortejo com personagens.

Lançamento do livro "A verdadeira regra do impedimento"

Quarta-feira (13), às 19h, no Bleecker Café (Rua Silva Paulet, 1281, Aldeota). (99992.1313)

Para as mulheres inseridas no ambiente esportivo, a verdadeira regra do impedimento se constitui fora dos campos. Essa foi a máxima que norteou este livro. Em 1983, houve um campeonato feminino cearense que mal foi divulgado e, quando era noticiado nos jornais, não se fazia questão de esconder o machismo. Mais do que dar visibilidade à história do futebol feminino do Ceará, essa obra mostra, acima de tudo, mulheres transgressoras, pela simples decisão de assumir a paixão pelo esporte. Além do resgate histórico, que é o destaque, o livro traz a atualidade também, com a ajuda de nomes como as jornalistas Nadja Mauad, Clara Albuquerque, as integrantes do blog Dibradoras e a atleta de futsal mundialmente premiada Amandinha.

Chegada do Papai Noel no Grand Shopping

O evento contará com apresentação teatral, personagens e banda de música FOTO: DIVULGAÇÃO

Sexta-feira (15), às 17h, no Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana). Gratuito. (3923.1385)

O Papai Noel chega ao Grand Shopping com expectativa de encontrar não só as crianças, mas também a família e os amigos. O evento acontece no estacionamento externo, e contará com apresentação teatral, personagens, banda de música e fogos para receber a magia do Natal.

FILME

Pré-estreia “O Irlandês”

O filme é uma produção Netflix FOTO: REPRODUÇÃO

Quinta-feira (14), às 14h e 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3252.4138)

Conhecido como “O Irlandês”, Frank Sheeran (Robert De Niro) é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número um da máfia. Promovido a líder sindical, ele torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação desaparece misteriosamente. O filme é uma produção Netflix.

EXPOSIÇÃO

Abertura da exposição Martín Chambi

Segunda (11), às 16h, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba). Gratuito. (3207.7000)

O projeto Museu Itinerante apresentará a exposição Martín Chambi, uma oportunidade de conhecer a fotografia do fotógrafo peruano. A mostrsa ficará no TJCE até janeiro de 2020, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Abertura da exposição Quatro Estações

Quarta (13), às 18h, no Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366.7481)

A exposição “Quatro Estações” traz ao público obras das artistas Cida Fonseca, Fátima Gomes, Nínive Santiago e Suzan Pagani. Os 20 trabalhos versam sobre a fé, a força e a resistência da mulher por meio das linguagens visuais, da pintura, ilustrações, arte em crochê, arte têxtil e fotografias.