Agenda Cultural Fortaleza: Recital de piano e violoncelo e Vitor Kley são destaques

Quem sentiu falta de uma programação cultural recheada, já pode matar a saudade! Nessa semana, a diversão é para todos os gostos, desde a música clássica, com o recital de piano e violoncelo de Sylvia Thereza e Alexandre Debrus, até o K-pop, com o Prêmio OK-Pop!, que pretende reconhecer os melhores covers de Fortaleza. Para os fãs de teatro, o que não falta são boas opções, como "O Fantástico Circo do Artista da Fome" e "Duplicité.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o evento de lançamento do livro "Mulheres atrás das câmeras" e a contação de histórias baseada no livro "Malala e seu Lápis Mágico" fazem uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, como ativista e produtora de cinema.

SHOW

Recital de piano e violoncelo com Sylvia Thereza e Alexandre Debrus

A pianista brasileira Sylvia Thereza e o violoncelista belga Alexandre Debrus se apresentam no Teatro Celina Queiroz FOTO: DIVULGAÇÃO

Sábado (7), às 20h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3477.3290)

A Universidade de Fortaleza realiza recital com a pianista brasileira Sylvia Thereza e o violoncelista belga Alexandre Debrus no Teatro Celina Queiroz. O programa inclui Schumann, Brahms, Rachmaninoff e Shostakovich.

Vitor Kley

Sábado (7), às 16h30, no Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas). Ingressos: de R$60 a R$120. (4012.4213)

Conhecido por hits como "O Sol", Vitor Kley compõe a programação do projeto "Som do Mar", que traz grandes atrações da música nacional ao Beach Park. No palco, o artista levará os sucessos de seu álbum de estreia, "Microfonado".

Lançamento de “Paraíso Portátil” de Selvagens à Procura de Lei

Em Fortaleza, o álbum será lançado no Theatro José de Alencar FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (8), às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia). (3101.2566)

Neste quarto trabalho de estúdio, Gabriel, Caio, Rafael e Nicholas, abrem o coração enquanto testam novos sons e escrevem com muita pessoalidade. Sentimentos, medos, superação e renascimento são temas em evidência na retórica atual dos Selvagens. O álbum tem onze faixas, onze novos universos que a banda se permite alcançar.

Osmar Milito na Casa de Vovó Dedé

Osmar Milito compartilha ensinamentos e experiências sobre o jazz e improvisação FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (7), às 10h, na Casa de Vovó Dedé (Rua Jerônimo de Albuquerque, 445, Barra do Ceará). Gratuito. (3249.4514)

Osmar Milito realizará na Casa de Vovó Dedé um "workshow", tocando piano, falando sobre sua longa trajetória na música e compartilhando ensinamentos e experiências sobre o jazz e a improvisação. Em uma proposta de interação, estudantes de música da Casa de Vovó Dedé serão convidados a subir ao palco e tocar com o pianista. A atividade contará com mediação do jornalista, compositor e produtor cultural Dalwton Moura, e será gravada, em áudio e vídeo, pelos estudantes de Audiovisual da Casa de Vovó Dedé.

Lia de Itamaracá em show “Ciranda de Ritmos”

Lia de Itamaracá é a mais famosa cirandeira do Nordeste FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (8), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3252.4138)

A mais famosa cirandeira do Nordeste apresenta no palco do Cineteatro o show “Ciranda de ritmos”. Lia de Itamaracá ficou conhecida no Brasil e no mundo por ser referência de cantora em ciranda. Não à toa, os versos mais famosos do ritmo carregam o nome dela. No entanto, além de cirandar, a artista também passeia por outras sonoridades da música popular nordestina e, sobretudo, pernambucana.

“Nascer Negro” Novamente com Márcio Brandão e Simone Sousa

O show reúne Márcio Brandão e Simone Sousa FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Quinta (5), às 12h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560, Centro). Gratuito. (3209.3500)

Simone Sousa e Márcio Brandão apresentam show “Nascer Negro Novamente”, inspirado nas obras de Gerald Filme e Conceição Evaristo. O espetáculo é gratuito.

“A Night of Glory” com a Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos

Sábado (7), às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) + 1kg de alimento. (3101.2566)

A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos volta ao palco principal do Theatro José de Alencar para mais um grande espetáculo. Acompanhados da Banda Dead Rose, apresentam “A Night of Glory”, um tributo aos Scorpions, uma das maiores bandas de rock da história.

TEATRO

O Fantástico Circo do Artista da Fome

O espetáculo remete aos grandes números dos faquires, artistas populares e de circo FOTO: TIM OLIVEIRA

Nos dias 7, 8, 15, 16, 22, 23 e 29 de março, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia).

A peça fala sobre a trajetória de um jejuador profissional, um artista que fica sem comer durante muito tempo e essa é a sua arte. O espetáculo remete aos grandes números dos faquires, artistas populares e de circo, que desafiavam os limites do próprio corpo executando feitos de resistência, como alojar-se em caixas de vidro, com cobras ou deitar em camas de prego, por exemplo.

“Ele quer casar, ela só quer sexo” com Fábio Vital

Fábio conta com 1 milhão de seguidores FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (7), às 21h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: de R$25 a R$70. (3048.1300)

O youtuber Fábio Vital ajuda mulheres com dicas e conselhos sobre relacionamento, autoestima e sexo de uma maneira humorada e divertida. Fábio conta com mais de 200 mil views nos stories diariamente e 1 milhão de seguidores.

Espetáculo “Amor incondicional”

Sábado (7), às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia) + 1kg de alimento. (3101.2566)

Luzia, 22 anos, classe média alta, estudante de teatro e literatura. Nasceu cega. Tem sérios problemas de relacionamento pela cegueira e pelo desequilíbrio emocional. Certa madrugada, ouvindo música na janela do quarto, escuta um homem falar. Um professor de literatura inteligente e culto, porém, a vida o levou à condição de morador de rua. Luzia e o homem traçam um diálogo emocionante e revelador.

Duplicité

O espetáculo é um solo da atriz Maria Vitória FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Nos dias 3, 10, 17 e 24 de março, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia).

O espetáculo é um solo da atriz Maria Vitória que parte de uma pesquisa em torno do teatro-dança, inspirado nos textos da escritora Clarice Lispector. A partir do pressuposto de que o ser humano busca conceber uma imagem na qual reconheça a si mesmo e dentro dessa imagem um paradoxo de dois "eus" que nem sempre se correspondem.

Erêndira

O espetáculo tem como ponto de partida as imagens e sensações que marcam o texto do autor FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Nos dias 4, 11 e 18 de março, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Erêndira foi livremente inspirado no conto "A incrível e triste história de Candida Erêndira e sua vô desalmada". O espetáculo tem como ponto de partida as imagens e sensações que marcam o texto do autor, norteando a pesquisa de movimento e a composição sonora do espetáculo. A música dá o tom lírico, acompanha a trajetória de Erêndira, desde que chegara o vento de sua desgraça desfazendo em cinza a grande mansão. Paga com o corpo, a dívida foi infância perdida deserto à fora.

HUMOR

Humor na Praça

Terça (3), às 19h30, na Praça de Eventos no Piso L3 do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Gratuito.

Ciro Santos comanda o projeto Humor na Praça, trazendo o melhor da comédia cearense para as suas noites de terça-feira. Em março, o tema é dedicado às divas. Nesta terça, o evento conta com a participação especial de Mastrogilda.

ESPECIAL

Prêmio OK-Pop!

Sábado (7), às 16h, no RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Gratuito, mas a entrada deve ser confirmada no site. (3089.0909)

Com objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho dos covers de Kpop de Fortaleza, a segunda edição do Prêmio OK-Pop! vai premiar os covers que se destacaram durante o ano de 2019 de acordo com votos do público. As categorias serão para pocket e grupos. O regulamento estará disponível a partir de 3 de março, com todas as informações detalhadas sobre o prêmio, categorias, como concorrer e inscrições. Por se tratar de uma premiação, a entrada será limitada.

Lançamento do livro "Mulheres atrás das câmeras"

Helene Selberg é uma das cineastas citadas no livro FOTO: DIVULGAÇÃO

Quinta (5), às 18h30, na Livraria Lamarca (Av. da Universidade, 2475, Benfica). Gratuito.

Marcando o lançamento de "Mulheres atrás das câmeras", uma roda de conversa conta com a participação das cineastas Jane Malaquias, Josy Macedo, Kamilla Medeiros, Luciana Vieira, Noá Bonoba e as pesquisadoras Emilly Guilherme e Lilian do Rosário. O encontro terá mediação de Camila Vieira, organizadora do livro. A conversa abordará a história do cinema brasileiro feito por mulheres, as dificuldades e perspectivas de se fazer cinema no Brasil e os caminhos em direção à sustentabilidade do nosso audiovisual.

Contação de histórias - Malala e seu Lápis Mágico

Malala mudou o mundo por lutar pelo seu direito de ir à escola FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (7), às 17h, na Livraria Cultura (Rua Desembargador Lauro Nogueira N° 1500, Papicu). Gratuito. (4003.6511)

No mês da mulher a Livraria Cultura traz na programação infantil a história de Malala, a menina paquistanesa que mudou o mundo por lutar pelo seu direito de ir à escola. A contação é baseada no livro infantil "Malala e seus lápis mágico" e será feita pelo grupo Canta Verso Conta Prosa.

EXPOSIÇÕES

Abertura da exposição “Adjetivo Feminino”

Sexta (6), às 17h, no Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366.7481)

A exposição traz obras artísticas como pintura, desenho, gravura, escultura, bordado e tapeçaria de 27 artistas mulheres com atuação profissional no Ceará, incluindo duas eras: artistas que atuaram no século XX e cujas obras fazem parte do acervo particular do MAUC, e um grupo de artistas contemporâneas. Com a intenção de mostrar o olhar feminino e de apresentar ao público cearense obras que retratam o fazer artístico destas mulheres, a exposição une dois momentos da arte cearense feminina.

Abertura da exposição “O olhar não vê. O olhar enxerga.”

A mostra reune fotografias brasileiras e estrangeiras FOTO:

Sábado (7), às 10h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. (3017.3661)

“O olhar não vê. O olhar enxerga.” retrata a humanidade, começando com retratos em plano fechado, retratos de época, depois passando por retratos abertos. Possui uma seleção de imagens de interior e exterior, de arte e religiosidade, até chegar a experimentos mais modernistas, reunindo fotografias brasileiras e estrangeiras.

Abertura da exposição “Não Danifique os Sinais”

A exposição retrata desastres e conflitos humanos FOTO: VICTOR DRAGONETTI

Sábado (7), às 10h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. (3017.3661)

Já em “Não Danifique os Sinais”, poderá ser encontrada uma esfera mais política, mais agonizante socialmente, porque começa com o desastre em Mariana – MG, perpassa por conflitos do homem pelo homem trazendo, também, imagens de Serra Pelada, ensaios provocantes em relação ao país, desastres ecológicos, imigrantes, chegando à Ditadura e terminando no Cangaço, que precede uma epígrafe poética.