Agenda Cultural Fortaleza: Projeto Amigos relembra clássicos dos anos 1990

O show "Amigos - A História Continua" chega a Fortaleza neste sábado (28). O projeto conta com Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo para cantar os clássicos que marcaram suas carreiras. O vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, se apresenta no Floresta Bar com um aprogramação toda voltada para o melhor do rock nacional. Os atores Luis Costa e João Netto levam aos palcos mais uma vez o espetáculo "O Auto do Cumpade Cido", uma referência a literatura de Ariano Suassuna. Finalizando a programação do Ceará Natal de Luz, o Coral de Luz faz sua última apresentação e o Papai Noel se despede dos cearenses.

ESPECIAL

Encerramento Ceará Natal de Luz

Ceará Natal de Luz encerra as atividades com a despedida do Papai Noel e última apresentação do Coral de Luz FOTO: JETHER JR

Segunda (23), a partir de 17h, na Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto, Centro). Gratuito.

Ainda dá tempo de fazer uma visita ao bom velhinho. O encerramento oficial da temporada de Natal acontece nesta segunda, a partir das 17h, com as intervenções artísticas, na Praça do Ferreira. Em seguida, o Coral da Luz faz sua última apresentação, às 18h, e logo após, às 19h, o Papai Noel se despede.

SHOW

Amigos

Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano são as vozes do Amigos - A História Continua FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (28), às 20h, no Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil). Ingressos: de R$240 a R$1000. Vendas no site. (4006.9595)

O show é um projeto organizado pelos cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo. A setlist dá prioridade aos clássicos dos anos 1990. Além de Fortaleza, única capital do Nordeste a receber o grupo, a turnê também passa por Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Celebrar 2020

Segunda (23), às 20h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Vendas no site. (3477.3311)

Celebrar já se tornou marca registrada como grande concerto festivo no Ceará, e este ano ganha os palcos do Teatro Celina Queiroz. A proposta é passar mensagens de inspiração, harmonia e gratidão. O evento recebe Leandro Cavalcante, Cláudia Rebouças, Itauana Ciribeli, David Valente, Paulo Rodrigo, Levi Castelo Branco e Pipo (Pedro Gurjão), acompanhados pela orquestra Ensemble Aria Concertos e surpresas especiais!

Polifonias: Eric Barbosa + Ivan Timbó

Eric Barbosa é uma das atrações do Polifonias desta sexta (27) FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (27), às 20h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

Eric Barbosa apresenta um ensaio sonoro em formato de apresentação que traz perspectivas de hibridismo em suas formas de linguagens e expressões artísticas. No repertório composto pelos álbuns que o artista produziu, estão ecos de experimentalismo, rock, psicodelia, canções, performances e sinestesias sonoras.

Muzik Maker é o terceiro álbum do instrumentista e produtor musical Ivan Timbó. O disco passeia por diversos subgêneros da música eletrônica contemporânea em sete temas instrumentais. A sonoridade é composta por sintetizadores, samplers e baterias eletrônicas, que geram batidas envolventes e harmonias ambientais. Nas performances ao vivo, Timbó leva seu estúdio para os palcos. Suas ferramentas de produção musical permitem que ele abra suas sessões de gravações em múltiplas pistas, possibilitando o controle total do sistema de som e reprocessando suas produções.

Tico Santa Cruz

No repertório estão clássicos do rock nacional FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (29), a partir de 18h, no Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788, Aldeota). Ingressos: R$25 e R$30. Vendas no site. (3224.3351)

Tico Santa Cruz, do Detonautas, se faz show acompanhado por Caike Falcão e banda neste domingo. O repertório, claro, estará cheio dos maiores clássicos do rock nacional. Na programação também estão DJ Pedra 90 e Sk85, com um tributo ao Charlie Brown Jr.

TEATRO

Auto do Cumpade Cido

Foto: Luis João

Sábado (28) e domingo (29), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingressos: de R$25 a R$60. Vendas no site. (3099.1290)

O Auto do Cumpade Cido é uma comédia em alusão ao “Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna. Desde 2007 em cartaz, começou no Teatro Praia Centro, depois seguiu para o Theatro Via Sul, festival de humor de Maranguape, Juazeiro do Norte, atingindo a marca de mais de 100 mil pessoas. No espetáculo, Wladson Sidney faz o papel de Seu Cido, um velho coronel, viúvo, que acabou de perder a esposa e que vive com um funcionário baixinho e engraçado, João Besouro, o incrível João Netto, criador da personagem Zé Modesto.

Meus 4 aninhos: uma experiência cinético-visual

Sábado (28) e domingo (29), às 19h, na Praça Almirante Saldanha no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O espetáculo é um dos trabalhos das 10 Graças. Partindo de uma "tradicional" festa de aniversário e dos seus elementos imagéticos, o grupo provoca a suspensão, mesmo que momentânea, dos significados e sentidos dos espaços habituais e das ordens de convivência marcadas por uma suposta harmonia social. A proposta busca a perspectiva do fazer contemporâneo, levando o teatro de rua sob o olhar da performatividade, mas sem esquecer os elementos principais: o palhaço e o jogo.

FESTA

Fica, Vai Ter Pop! "A Última da Década"

Sábado (28), às 21h, no Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). Ingressos: de R$15 a R$250. Vendas no site. (4011.6161)

A festa aproveita o último sábado de 2019 para encerrar o ano e a década com muita música pop. Os DJs residentes se encontrarão com DJs das antigas edições para animar a noite. A produção conta com luzes de led e clipes para complementar o cenário. O espaço do Just Dance ganhará uma nova vista, dessa vez, virada para o mar.

EXPOSIÇÃO

Portinari - A construção de uma obra

Até 2 de fevereiro, terça a sábado de 10h às 20h, e domingo de 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

A mostra reúne cerca de 65 estudos e maquetes das obras do pintor, muralista e desenhista Candido Portinari, que conquistou reconhecimento internacional retratando o cotidiano do país e a desigualdade social, com atualidade surpreendente. Também fazem parte da montagem 12 esculturas criadas pelo artista plástico Sérgio Campos, que reproduzem personagens de importantes obras de Portinari.