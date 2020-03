Agenda Cultural Fortaleza: programação em homenagem às mulheres continua durante esta semana

Durante esta semana, uma série de atividades estendem a comemoração em homenagem às mulheres para além de um dia. Exemplo disso é o Conexão SVM - Saúde Mental da Mulher, um encontro que discutirá sobre os detalhes do tema título.

Outro destaque são os espetáculos teatrais. Nos próximos dias, muitas histórias estarão sendo contadas nos palcos de Fortaleza. O público mais jovem tem a opção de curtir o espetáculo "Descendentes" e ver os filhos dos vilões mais temidos da Disney no teatro.

SHOW

Veia Nordestina com Mariana Aydar

Mariana relembra os clássicos do repertório FOTO: DIVULGAÇÃO

Domingo (15), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) R$15 (meia). (3252.4138)

Nesse show, Mariana apresenta seu novo disco “Veia Nordestina”. O repertório é composto por músicas de autoria própria e de compositores contemporâneos que integram o disco, como Isabela Moraes, Duani e Juliana Strassacapa. Nessa volta ao forró, Mariana também relembra os clássicos do repertório de seu mestre e amigo Dominguinhos que fazem parte de suas regravações como “Te Faço um Cafuné” e “Preciso do Teu Sorriso”, além de outros sucessos do balaio forrozeiro como “Feira de Mangaio”, “Forró do Xenhenhém” e “Frevo Mulher”.

Pocket show Karine Alexandrino

Sexta (13), às 19h, na Livraria Cultura (Rua Desembargador Lauro Nogueira N° 1500, Papicu). (4003.6511)

Em homenagem ao mês da mulher e em comemoração aos 25 anos de carreira da multiartista Karine Alexandrino a Livraria Cultura recebe um pocket show super especial intercalado com um painel-entrevista.

Jazz em Cena

O show é uma oportunidade para o público conferir a interpretação marcante de Lúcio e de outros grandes músicos cearenses FOTO: PAULO WINZ

Sábado (14), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D´Eu, 560, Centro). Gratuito. (3209.3500)

Um dos mais destacados intérpretes do Ceará, com inúmeros prêmios em festivais em diversos estados, Lúcio Ricardo é a atração do projeto Jazz em Cena, no Centro Cultural Banco do Nordeste neste sábado. Oportunidade para o público conferir a interpretação marcante de Lúcio e de outros grandes músicos cearenses. No repertório estarão clássicos de Ray Charles, o grande pianista, compositor e cantor que uniu em sua música jazz, blues, soul, rythm ´n´ blues e muito mais. Ao lado de Lúcio Ricardo estará a banda composta por Robson Gomes (piano), Hermano Faltz (guitarra), Nélio Costa (contrabaixo) e Denilson Lopes (bateria).

Abertura do Festival Ponto.Ce com The Hellacopters

The Hellacopters

Domingo (15), às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingressos: Pista Meia R$ 122,00 | Pista Solidária R$ 162,00 + 2kg de alimentos | Pista inteira R$ 244,00

Festival chega à 13ª edição com novo formato e tem show confirmado para este domingo com bandas locais e atração internacional. A banda faz seu primeiro show no Brasil em 16 anos. O último disco de inéditas do grupo é Head Off, de 2008. Além do grupo, se apresetam as bandas Rocca (CE), The Velociraptors (RN), Sundogs (CE), Corona Nimbus (PI) e Backdrop Falls (CE).

TEATRO

Maréa

O que une a comunidade ribeirinha é a sua resistência e o respeito à natureza FOTO: DIVULGAÇÃO

Sexta (13), às 17h30 e 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2566)

À beira de um rio, uma comunidade centenária está ameaçada de ser expulsa de suas terras. Poderosos da mídia com seus discursos atraentes decidem higienizar o local. O que une a comunidade ribeirinha é a sua resistência e o respeito à natureza, transmitido de geração a geração pelo mito de Maréa, protetora de todos os seres.

Co.VIL

O cenário da peça é um bairro periférico de uma cidade apocalíptica FOTO: DIVULGAÇÃO

Sábado (14), às 17h30 e 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2566)

Em um bairro periférico de uma cidade apocalíptica, a vida e a esperança resistem. O lugar serve como descarga para o lixo proveniente do bairro central: uma bolha artificial de riqueza e consumo em meio a um mar de lixo e miséria. Ali, na sua sala de jantar, uma família celebra o Natal.

Toró

A seca traz consigo a inusitada proposta da instalação de um grande monumento na cidade FOTO: DIVULGAÇÃO

Domingo (15), às 17h30 e 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2566)

Quando as sábias de uma cidade desaparecem, a chuva abandona os céus. O rio, que antes atravessava a região, perde seu curso e morre. A seca traz consigo a inusitada proposta da instalação de um grande monumento na cidade, que promete trazer a água de volta por meio de um sacrifício que coloca em questão os valores da comunidade. Incansavelmente levados a uma desertificação de si, como é possível lembrar que esses moradores também são correnteza?

Toró é uma alegoria da luta por sobrevivência da ancestralidade, do poder do coletivo e da relação íntima com a natureza frente aos mecanismos de controle promovidos por forças que atuam contra as vidas que não convêm.

Oz – Mundo Fantástico

O grupo tenta se livrar da Bruxa Má do Oeste e encontrar o único mago que seria capaz de mandar a menina para casa FOTO: DIVULGAÇÃO

Aos sábados e domingos de março, às 17h, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: R$50 (inteira) R$25 (meia). (3254.6705)

Na história, adaptada do livro de 1900, “O Mágico de Oz”, Dorothy e seu cachorro Totó são tirados do Kansas e enviados para uma terra mágica. Ali, a dupla conhece o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. O grupo tenta se livrar da Bruxa Má do Oeste e encontrar o único mago que seria capaz de mandar a menina para casa. Fazem a alegria da criançada com um elenco de vinte atores, um cenário criativo e uma trilha sonora original criada especialmente para este espetáculo.

A Mentira

“A Mentira”, de Florian Zeller, ganhou sua primeira montagem brasileira, com versão e direção de Miguel Falabella FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (14), às 18h e 21h, e domingo (15), às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$40 a R$200. (3099.1290)

Um grande sucesso em sua temporada europeia, “A Mentira”, de Florian Zeller, ganhou sua primeira montagem brasileira, com versão e direção de Miguel Falabella, que protagoniza o espetáculo ao lado de Zezé Polessa. A narrativa da peça abre um diálogo sobre fidelidade, honestidade e a realidade da monogamia em casamentos, conseguindo momentos tensos de mentiras – ou confissões acidentais.

Descendentes

A produção é uma trilogia de filmes FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (14) e domingo (15), às 19h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3477.3311)

Na história, Mal vive em paz em Auradon, onde deve se tornar a nova rainha ao lado de Ben. No entanto, ao trazerem mais crianças da Ilha dos Perdidos, vilões indesejados conseguem atravessar a fronteira, e ameaçam a paz no reino. É preciso tomar uma decisão sobre esta travessia: seria melhor erguer um muro definitivo entre os povos? Mal ainda precisa enfrentar a ira de Audrey, revoltada por não ter sido escolhida por Ben. Aos poucos, a nova rainha percebe que precisará contar não apenas com a ajuda dos amigos Carlos de Vil, Evie e Jay, mas também com a suporte daqueles que considerava seus adversários: Uma, Gil e Harry Hook.

Instalaformance III

São exploradas as noções de opostos (preto e branco, claro e escuro) e de entraves no espetáculo FOTO: SILVIA MOURA

Quinta (12), às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Os artistas Silvia Moura, Nixon Fernandes e Matias Francisco se unem em um processo criativo de confronto. São elaboradas formas performáticas próximas do conceito das instalações plásticas, se aproximando da performance ao utilizar luz movimento e figurino. Para a Instalaformance III, são exploradas as noções de opostos (preto e branco, claro e escuro) e de entraves.

E.L.A

E.L.A é o primeiro solo da atriz Jéssica Teixeira, que assume também a produção dessa obra FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Sexta (13), às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Acesso gratuito mediante retirada de ingresso 1 hora antes do espetáculo.

A montagem fala sobre temas relacionados diretamente ao corpo: beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade, levando o público a refletir sobre aceitação. A encenação, assinada por Diego Landin, aposta numa experiência estética clean e sofisticada. É o primeiro solo da atriz Jéssica Teixeira, que assume também a produção dessa obra.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Conexão SVM - Saúde Mental da Mulher

O encontro abordará “Saúde Mental da Mulher”

Terça (10), às 19h, em frente à Livraria Cultura do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, De Lourdes). Gratuito. (3066.2000)

A temática do bate-papo desta edição do Conexão SVM será “Saúde Mental da Mulher”, com participação de Maria Camila Moura, psicóloga clínica formada pela UFC com mestrado em Psicologia Social, doutoranda em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará e autora do livro “Da Lama Nasce o Lótus”; e Silvânia Vieira, do Movimento de Mulheres Orquídeas. A conversa será mediada pela jornalista do Sistema Verdes Mares, Gabi Dourado.

Mar de Mulheres

A banda Pulso de Marte comanda a Marujada Mulheres FOTO: TÉ PINHEIRO

Quinta (12), às 16h, no Pátio do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito. (3219.5865)

A programação do “Mar de Mulheres” inicia com a edição especial da Feira do Mar, com exposição e venda de desenhos, impressos, camisetas, cadernos e outras produções de artistas, alunas e ex-alunas da Escola.

Das 17h às 19h, a professora e pesquisadora Núbia Agostinho realiza “Fios que tecem a vida”, projeto performático iniciado em 2019 em que, usando fios de cabelos cedidos por mulheres, ela borda os nomes das doadoras numa manta de algodão.

Já às 18h, também no pátio da Escola, a colombiana Daniela Yara Cantillo apresenta o solo de dança contemporânea “Yugo”. A partir das 19h, a escritora Nina Rizzi relança o livro “Sereia no copo d’água”, uma coletânea de poemas.

Fechando a noite, às 20h, as artistas Nathália Rebouças, Letícia Monteiro, da banda Pulso de Marte, comandam a Marujada Mulheres, uma jam session com músicas autorais e repertório baseado em compositoras brasileiras, com participações de Luiza Nobel, Lila Almeida e grupo Filosofia Inverso.

"Mulheres Del Paseo - Elas acontecem. Elas inspiram."

De 9 a 13 de março, no Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota). (3456.5500)

O evento foi pensado para promover diálogos enriquecedores e oferecer para as mulheres oportunidades de autocuidado, por meio de rodas de conversa e práticas de dança, arteterapia, yoga e meditação. Nos dias 10 e 11 de março, a partir das 18h, no Piso L1, haverá o “Diálogos”, bate-papos sobre saúde, bem-estar, vida profissional, finanças e autocuidado. A participação da empresária e humorista Valéria Vitoriano, Rossicléa, fecha o ciclo de diálogos.

Mulheres que Inspiram

Quinta (12), às 18h, no Memorial Funeral Home (Av. Engenheiro Alberto Sá, 446, Papicu). Gratuito. (3289.5500)

Para discutir o empoderamento feminino, além de temas como comunicação, bem-estar e negócios, o Memorial Funeral Home e o Instituto Revoar promovem o evento gratuito “Mulheres que Inspiram”. Serão discutidas questões sobre “O Poder das Emoções”, “Minha Imagem Pessoal”, “Cuidar de si” e “Mulheres de Negócio”.

Lounge Mulher

A maquiadora Karla Alexandrina ministra um um workshop sobre Make Iluminada FOTO: DIVULGAÇÃO

Até quinta (12), das 10h às 20h, na Praça de Eventos 2 do Piso L1 do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Gratuito. (3089.0909)

O Lounge Mulher oferece uma programação com cursos, palestras e serviços para o bem-estar. Esta edição apresenta rodas de conversa com temas como empoderamento feminino, tripla jornada de trabalho, empreendedorismo e muito mais. Os workshops de culinária prática, beleza, autoestima e saúde da mulher também serão oferecidos. O espaço tem ainda serviços gratuitos de esmaltação, produção de maquiagens e penteados. Para participar é necessário retirar a senha de acesso presencialmente no dia do evento.

Cineclube Vila das Artes - “Mulheres de Escrita e Subversão”

Segunda (9), às 18h, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, nº 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

Em março, o Cineclube Vila das Artes apresenta a mostra “Mulheres de Escrita e Subversão”. Com curadoria de Lílian Martins e Anderson de Sousa Silva, a proposta traz filmes que dialogam sobre o papel da escrita literária feita por mulheres. Ao fim de cada sessão, convidados especiais conduzem debate sobre a autora retratada, com indicações sobre bibliografia básica da artista e sua produção literária. Nesta segunda-feira, o filme escolhido é "George e Frederic" e o debate será com as pesquisadoras e cineastas Samarkandra Pimentel e Grá Dias.

HUMOR

Maria Bonita Comedy

Domingo (15), às 20h, no Teatro do Humor & Cultura Cearense (Rua Osvaldo Cruz, 1, Loja 9, Meireles). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (98866.2466)

O primeiro festival das comediantes nordestinas chega neste fim de semana em Fortaleza. Serão 8 mulheres vindas de diversos Estados do Nordeste para o palco do Teatro do Humor Cearense. O resultado será um Festival feito por elas e para elas, em comemoração ao dia Internacional da Mulher. Patrícia Nassi, Josi Dionisio, Stefani Sales, Hell Ravani, Jessika Angelim, Evila Muniz, Claudia Helena e Michelle Ferrucio compõem o elenco.

FESTA

Animals - Edição BBB

Sábado (14), às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingressos: de R$10 a R$40. (3453.1421)

Inspirado nas festas do Big Brother Brasil, a Animals promove uma oportunidade para os convidados se sentirem os líderes da casa. O evento é uma espécie de simulação de como seria se a tradicional festa de Fortaleza estivesse dentro da casa mais vigiada do Brasil.

ESPECIAL

Cine Freud: Coringa

O filme "Coringa" está em pauta no Cine Freud desta semana FOTO: REPRODUÇÃO

Quarta (11), às 14h, no Auditório José Albano (Av. da Universidade, 2683, Benfica). Gratuito.

A programação do Cine Freud traz a exibição do filme “Coringa”, seguida de palestra com Caciana Linhares, Professora do Departamento de Psicologia pela UFC, Membro do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise - Seção Fortaleza e Coordenadora do Projeto Cine Freud, Cultura E Arte.

Mostra Perfil de Cinema – Kleber Mendonça Filho

"Bacurau" está entre os filmes que compõem a mostra FOTO: DIVULGAÇÃO

De 10 a 19 de março, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Programação completa no site. Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3252.4138)

Nesta semana, o Cineteatro São Luiz dá início a mostra com filmes do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. O Som Ao Redor, Aquarius e Bacurau serão exibidos em vários dias e horários.

Dia do Bibliotecário

Quinta (12), às 15h, na Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel (Rua 531, 25, 2ª Etapa do Conjunto Ceará). Gratuito.

Em comemoração ao dia do bibliotecário, celebrado em 12 de março, o sistema de bibliotecas da Secultfor realiza programação conjunta, com exibição do curta de animação vencedor do Oscar 2012 “Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Morris”. Após o filme, ocorrerá um debate reflexivo sobre o papel desse profissional para a sociedade em geral.

Fuá da Sil

Serão lançadas vinte peças de roupa no Fuá FOTO: ENRICO ROCHA

Sábado (14), às 17h, no Ateliê da Sil (Rua dos Tabajaras, 660, Praia de Iracema). (99693.3297)

A primeira edição do Fuá em 2020 traz novidades: além das delícias gastronômicas de Rosele Tejada, do Ventana, das pinturas do João Victor na sala do andar superior e do concerto na calçada com Di Ferreira e Daniel Medina, a estilista Silvânia de Deus lança o movimento Iracemar, que traduz o estilo de quem vive na e a Praia de Iracema. No total, são vinte peças a serem lançadas, sendo que ela já apresenta doze delas no Fuá. Durante o semestre, a estilista vai criar e apresentar mais oito peças, renovando ares no ateliê e trazendo novos tecidos, como malha feita de garrafa PET e algodão.

Print RJ – Feira de Estampas & Tecelagens

Terça (10) e quarta (11), de 12h às 20h, no Hotel Gran Marquise – Salão Portofino (Av. Beira Mar, 3980, Mucuripe). Gratuito, com inscrição no e-mail. (4006.5000)

Comemorando a terceira edição da Feira Print RJ em Fortaleza, o evento traz grandes nomes da indústria têxtil nacional para exposição de produtos, palestras e networking. Os expositores confirmados prometem 120 mil metros de tecido em estampas exclusivas para todos os gostos. A cartela de convidados traz produções de Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Durante a feira, os visitantes também poderão conferir palestras de profissionais especializadas no segmento têxtil. No primeiro dia do evento, a socióloga Karen Rochlin apresenta a palestra "O Novo Consumo da Moda", onde falará sobre comportamento do consumidor, inovação e estratégias criativas no varejo. Já no segundo dia, os participantes poderão aprender mais sobre práticas, marketing e tendências no varejo, em uma palestra realizada pela empresária Patrícia Rodrigues.