Agenda Cultural Fortaleza: programação de Carnaval tem shows de Mart’nália, Lenine e Gilberto Gil

O tão aguardado momento chegou! Para muitos, o ano só começará de fato depois que o Carnaval passar. Mas até lá os fortalezenses podem conferir grandes shows de artistas nacionais gratuitamente. A partir de sexta-feira (21), a folia tomará conta do Aterrinho da Praia de Iracema com os shows de Mart’nália, Lenine, Gilberto Gil, Baiana System e Silva, além de muitas atrações cearenses. Para quem prefere uma programação menos agitada, o longa “Como Vivem os Bravos” estreia no Cineteatro São Luiz nesta terça-feira (18).

CARNAVAL

Programação de Fortaleza

O cantor Silva traz o seu bloco para o Aterrinho da Praia de Iracema FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

De 21 a 25 de fevereiro, às 18h, no Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, S/N, Meireles). Gratuito.

O Carnaval de Fortaleza 2020 contará com 265 shows, 260 apresentações com artistas locais em 10 polos no carnaval. O Aterrinho da Praia de Iracema receberá na sexta-feira (21) Sambadelas, Baile Preto com Luiza Nobel, Bloco das Travestidas, Mart’nália e DJ Fish e Bloco do Vinil. No sábado (22), as atrações são Casa Maré, Superbanda, Preto e Café, Lenine e DJ Gomes e Bloco do Vinil.

Roberta Fiúza, Luxo da Aldeia, Os Transacionais, Gilberto Gil e DJ Bruna Queiroz e Maestro, Mecânico e Bloco do Vinil se apresentam no domingo (23). Já na segunda-feira (24) a Banda Dubaile, Pedro Falcão e Sertônica, Camaleões Selvagens, Baiana System e DJ Adrian Brasil e Bloco do Vinil animam a programação. Para encerrar o Carnaval, na terça-feira (25), Renno, Renato Black, Os Alfazemas, Bloco do Silva, DJ Bruna Queiroz e Maestro, e Mecânico e Bloco do Vinil cantam para o público fortalezense.

Show do Bita - Especial de Carnaval

A turma do Mundo Bita se apresenta com o seu especial de Carnaval FOTO: REPRODUÇÃO

Sábado (22), 16h, no Largo dos Tremembés (Rua dos Tabajaras, S/N, Praia de Iracema). Gratuito.

Mais uma vez em Fortaleza, a turma do Mundo Bita chega para animar o Carnaval da criançada. Os sucessos do grupo serão apresentados com toda a alegria já conhecida, no Largo dos Tremembés.

Chão da Praça

A cantora Luiza Nobel é atração do último Carnaval Chão da Praça FOTO: CAMILA LIMA

Quinta (20), às 19h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito.

Fechando a programação do Carnaval Chão da Praça, o esperado Baile à Fantasia será iniciado com o DJ Guga de Castro, e quem sobe ao palco com Os Transacionais e a cantora Luiza Nobel.

Solidário TransforMaria

Terça (18), às 19h, na Culinária da Van (Rua Waldery Uchôa, 260, Benfica). Ingresso: R$70. (3046.8600)

O pré-Carnaval da Culinária da Van tem o Bloco do Hospício, o Bloco do Prazer e a Banda Fortal 90 como atrações. A renda da festa será destinada ao projeto TransforMaria em 2020, para capacitar uma nova turma de mães.

ESPECIAL

Estreia “Como Vivem os Bravos”

A cidade cearense de Palmácia é cenário do longa FOTO: CINETEATRO SÃO LUIZ/ REPRODUÇÃO

Terça (18), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

Após anos encarcerados atuando numa fuga intrigante da Força Volante, o ex-soldado da polícia Mumbaca e o cangaceiro Alfinete unem-se para confrontar um espiral de situações que aventuram bandoleiros dos quatro cantos do Nordeste em busca de vingança, onde todos serão atraídos para uma armadilha idealizada por um novo inimigo: o famigerado Goteiro. A história é ambientada no município cearense de Palmácia.

Sarau “Da Periferia ao Sertão”

Quinta (20), às 17h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2566)

A banda de rock Caixeiros Viajantes formada por Jefferson Juan (voz e guitarras), Wilker Andrade (voz e baixo) e Jefferson Castro (voz e bateria) traz ao público o Sarau “Da periferia ao Sertão”. No evento, haverá apresentações de shows das bandas cearenses Neandertais, Daniel Rodrigues, Filosofia Inverso, Mateus Fazeno Rock, Caixeiros Viajantes e IQueen.

Além dessas atrações, o público poderá conferir o lançamento do livro “Raul Seixas 30 anos de Saudade”, escrito por Rouxinol do Rinaré, a apresentação da peça de teatro “Pretos”, do grupo de teatro Alye Erí Okán, e a exposição audiovisual “O rock não morreu, se mudou para fortal city”, dos fotógrafos Gil Sousa e Rafael Felix.

Programação Cinema do Dragão

"Parasita" ganhou o Oscar de Melhor Filme FOTO: DIVULGAÇÃO

De 20 a 26 de fevereiro, a partir de 14h, no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: a partir de R$ 8, e valor promocional na terça-feira (25), com bilhetes a partir de R$ 5.

O Cinema do Dragão apresenta uma programação extensa com exibições especiais de 9 filmes. Entre os destaques estão os longas ainda inéditos em Fortaleza "Frankie", "Os Miseráveis" e "Tarde para Morrer Jovem". Também integram a lista algumas das obras premiadas no Oscar: "Parasita" (melhor filme, diretor, roteiro e filme estrangeiro), "Era uma Vez em Hollywood" (melhor ator coadjuvante), "Adoráveis Mulheres" (melhor figurino) e "Coringa" (melhor ator e trilha sonora original), exibido pela primeira vez nas salas do Cinema do Dragão em formato DCP 4K. "Inaudito" (de Gregorio Gananian) e "Antologia da Cidade Fantasma" (de Denis Côté) serão exibidos em caráter de reprise.

Planetário

O local estará fechado durante o feriado de Carnaval FOTO: LUIZ ALVES

De 19 a 26 de fevereiro, a partir das 18h, no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

O Planetário do Dragão do Mar funcionará até o fim de semana do Carnaval. A programação traz, na quarta (19), quinta (20) e sexta (21), a partir das 18h, as sessões “ABC do Sistema Solar” (Sessão Infantil); às 19h, “A Lenda da Princesa Acorrentada” (Sessão Infanto- Juvenil); e às 20h, as “Visões do Cosmos” (Sessão Juvenil- Adulto).

No sábado (22), a programação inicia às 17h, com “ABC do Sistema Solar” (Sessão Infantil); às 18h com “A Lenda da Princesa Acorrentada” (Sessão Infanto- Juvenil); 19h com “A Procura pela Vida - Estamos Sozinhos?” (Sessão Juvenil- Adulto); e às 20h com “A luz e o Berço da Vida” (Sessão Juvenil- Adulto).

Neste domingo (23), o Planetário não abrirá, mas retorna à sua programação na quarta-feira, dia 26 de fevereiro.

EXPOSIÇÃO

Yolanda Vidal Queiroz - Momentos

Peça presente no acervo da exposição FOTO: HELENE SANTOS

Até 1º de março, de 9h às 19h (terça a sexta-feira) e de 10h às 18h (sábado e domingo), no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3319)

Trabalho, educação e arte. Sobre esse tripé de valores simbólicos, dona Yolanda Queiroz construiu o seu mundo de sentidos. Dele, fazem parte pinturas de artistas brasileiros modernistas; objetos e peças representativas da religiosidade barroca, adquiridas em suas inúmeras viagens pelo mundo; uma vasta iconografia afetiva com fotos de época, álbuns de família, manuscritos íntimos, vestuário e mobiliário próprios, além de todo um acervo de documentos e registros que dão conta da trajetória empresarial ascendente da família Queiroz.

20ª Unifor Plástica: Simultaneidades – A Arte com a Palavra

Até 1º de março, de 9h às 19h (terça a sexta-feira) e de 10h às 18h (sábado e domingo), no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3319)

Empregada esporadicamente ao longa história, a palavra foi utilizada em pinturas, tapeçarias, sendo incorporada às artes plásticas no início do século XX, a partir das vanguardas modernistas, futurismo, cubismo, surrealismo e dadaísmo. Nesta edição comemorativa, a mostra apresenta apenas artistas cearenses ou radicados no estado, de diferentes faixas etárias e percursos, reafirmando a importância institucional da Unifor Plástica na construção da visualidade brasileira. A exposição reúne o trabalho de 25 artistas, com uma mescla de obras inéditas e outras produzidas anteriormente.

Leonilson por Antonio Dias - Perfil de uma coleção

Até 20 de fevereiro, de segunda a sexta, das 10h às 19h na Galeria Multiarte (Rua Barbosa de Freitas, 1727, Aldeota). (3261.7724)

A exposição “Leonilson por Antonio Dias - Perfil de uma coleção” é uma mostra histórica que conta a memória afetiva entre dois artistas nordestinos e reconhecidos mundialmente. Em 2019, foi premiada pela APCA como melhor exposição nacional.