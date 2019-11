Agenda Cultural Fortaleza: programação apresenta Virada Cultural e show de Scott Stapp

A programação cultural desta semana reúne atrações para todos os gostos e públicos. Do rock ao MPB, Fortaleza recebe shows internacionais como de Scott Stapp, além de musas da música brasileira como Simone e Isabella Taviani. No teatro, o público poderá prestigiar o ator Ícaro Silva e o espetáculo amazonense "Breve Cenas de Teatro" desembarcam na capital cearense para apresentar seus novos trabalhos. O encerramento da agenda cultural do final de semana fica a cargo da Virada Cultural de Fortaleza, que conta com mais de 40 horas initerruptas de programação, totalizando 80 atrações musicais.

MÚSICA

Show de Isabella Taviani

O show percorre entre os formatos voz e violão, apresentando grandes sucessos da cantora FOTO: DIVULGAÇÃO

Sábado (9), às 21h, no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81,Praia de Iracema). Ingressos: de R$20 a R$40. (3246.3579)

Com a turnê "15 anos, (Só) eu e você", a cantora carioca Isabella Taviani se apresenta na 7° edição do Projeto Duetos. O show percorre entre os formatos voz e violão, apresentando grandes sucessos da cantora. O projeto funciona como uma grande vitrine para os artistas cearenses, já que objetiva o dueto entre cantores locais e músicos nacionais consagrados. Nesta edição,a parceria se estabelece entre Isabella e o cantor e compositor cearense Gilmar Nunces.

Simone canta Ivan Lins

As carreiras dos dois músicos sempre se reencontram e se renovam para novos desafios FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (10), às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza ( Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu ). Ingressos: de R$90 (meia) a R$240. Vendas no site. (3066.2000)

Conectados desde o início da década de 1970, quando Simone gravou a canção "Chegou a hora" de Ivan Lins, as carreiras dos dois músicos sempre se reencontram e se renovam para novos desafios. Com direção de Zélia Duncan, direção musical de Delia Fischer e cenários e figurinos de Simone Mina, o espetáculo reúne clássicos de Ivan Lins gravados pela cantora nas últimas décadas. No repertório, estão garantidas as músicas “Começar de novo”, “Antes que seja tarde”, “Desesperar”, “Atrevida”, “Bilhete” e “Daquilo que eu sei”.

Show de Scott Stapp

O álbum reflete a vida pessoal do artista e pode ser interpretado como um manifesto FOTO: RENAN FACCIOLO

Sexta (8), no Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444, Centro, Fortaleza). Ingressos: de R$120 (meia) a R$320. Vendas no site e na bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza.

Líder e vocalista de uma das maiores bandas de rock do final da década de 1990, o Creed, Scott Stapp se apresenta em Fortaleza para apresentar seu novo álbum, em carreira solo, "The Space Between the Shadows", além de hits da banda. O primeiro single do disco, “Purpose For Pain”, é uma carta aberta com uma mensagem universal: encontrar um sentido durante períodos difíceis. O álbum reflete a vida pessoal de Scott e pode ser interpretado como um manifesto das lições aprendidas desde seu último lançamento. O CD está entre os mais vendidos nos Estados Unidos e Reino Unido, fazendo parte também do top 10 da Billboard nas paradas de Rock e Indie. Os fãs poderão adquirir ingressos com desconto especial mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível no dia do evento, por meio da compra do ingresso solidário.

Orquestra Contemporânea Brasileira

Os chamados concertos didáticos são um convite a mergulhar no universo da música erudita FOTO: REPRODUÇÃO

Domingo (10), às 10h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

Desde março, a Orquestra Contemporânea Brasileira vem se apresentando no palco do Cineteatro São Luiz através da realização de dois concertos mensais – um voltado ao público em geral e outro direcionado à formação de uma plateia infantojuvenil, constituída por estudantes de escolas do município. Os chamados concertos didáticos são um convite a mergulhar no universo da música erudita e entender mais de perto os mecanismos de funcionamento de uma orquestra.

Pop Rock in Concert com Banda Sinfônica da UFC

A Banda Sinfônica da UFC conta com cerca de 40 integrantes e tem como maestro o professor Leandro Libardi Serafim FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Sábado (9), às 17h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

A Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (BSUFC) subirá ao palco para apresentar o Pop Rock in Concert, que reúne temas de Rock de grupos e cantores como Elvis Presley, Queen, AC/DC e Legião Urbana e ainda grupos e cantores da música Pop, tais como Michael Jackson, Coldplay Adele, Amy Winehouse e A-Ha.

Recital “Romantismo, melodias e canções”, com a Orquestra Infanto Juvenil da Fundação Social Raimundo Fagner

Terça (5), às 14h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

A orquestra infanto juvenil da Fundação Social Raimundo Fagner, composta por 50 integrantes divididos entre flautas, coral e violões, sobe ao palco para mostrar o resultado de um amplo estudo de música erudita do período Romântico. O trabalho traz canções de compositores brasileiros e europeus de um dos períodos mais revolucionários da história da música.

TEATRO

Espetáculo Estações

A apresentação objetiva mostrar como a dança também pode se expressar em mensagem de amor à natureza FOTO: ARES SOARES

Sábado (9), no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3311)

O compositor e músico italiano, Vivaldi, desdobrou as quatro estações do ano em um número igual de concertos de violino, tornando-se um clássico da corrente barroca. Inspirado na obra, a Cia. de Dança Unifor apresenta o espetáculo “Estações”, com foco na técnica neoclássica. Com um corpo de 14 bailarinos, todos alunos da universidade, de cursos distintos, a montagem também utiliza dos ensinamentos coreográficos do russo George Balanchine. A apresentação objetiva mostrar como a dança também pode se expressar em mensagem de amor à natureza.

Ícaro and the Black Stars

O espetáculo mostra que existem possibilidades de um mundo plural e democrático FOTO: REPRODUÇÃO/ ANDRÉ HAWK

Sexta (9) e sábado (10), no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: R$30 (meia) a R$80. (3099.1290).

Em uma apresentação divertida, o músico e ator, Ícaro Silva, canta sucessos da história da Black Music, levando ao público sucessos de Michael Jackson, Bob Marley, Tim Maia, Wilson Simonal, Beyoncé e James Brown. Ao lado de Cássia Raquel e Hananza, as black stars, Ícaro conta histórias vividas por estes ídolos em paralelo com suas histórias pessoais. O espetáculo parte da brincadiera de que a banda está em uma nave especial, que aborda também um lado lúdico. O espetáculo mostra que existem possibilidades de um mundo plural e democrático, independente de etnia, credo, cor, sexualidade e gênero.

Breve Cenas de Teatro

"Música Clássica”, de Ana Luiza Bellacosta na edição Breves Cenas de Brasília FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

De terça (5) a quinta-feira (7), às 20h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

Referência no Amazonas há 10 anos, o Festival Breves Cenas de Teatro estreia pela primeira vez em Fortaleza. O espetáculo propõe unir diferentes propostas estéticas e grupos de diversas partes do Brasil, com o desafio em apresentar uma única cena curta, com duração de 5 a 15 minutos aproximadamente. Na capital cearense, serão apresentadas 12 cenas, quatro por noite. Ao final de cada apresentação, o público pode escolher sua cena favorita, indicando-a em cédulas de votação distribuídas na entrada do evento. A mais votada será anunciada ao final do festival. Desde a primeira edição, as inscrições do festival ficam disponíveis para a participação de artistas, grupos e companhias teatrais de todo o território nacional e latino-americano. O objetivo é reforçar o intercâmbio profissional e artístico dos participantes e

ajudar a impulsionar artistas que estão “fora do eixo” dominante de produção cultural.

Luzir é Negro!

Sexta-feira (8), às 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

"Luzir é negro!", do Grupo Teatro de Fronteira (PE), é um espetáculo autobiográfico protagonizado pelo performer Marconi Bispo e dirigido por Rodrigo Dourado. Na peça, o grupo investiga o racismo e suas manifestações na vida de um homem negro, gay, candomblecista, nordestino e periférico. O grupo parte de uma "encruzilhada" – elemento simbólico tão caro ao Povo de Santo – para construir a cena, as memórias cravadas em textos teatrais sobre o negro e o debate público sobre as questões raciais contemporâneas.

Um pé de manga que me trouxe a alegria do Boi Doce

Quinta-feira (7), às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

O espetáculo é a conclusão da vivência do Boi de Reisado que está em atividade com os participantes do projeto de Formação Continuada em Cultura Popular em parceria com a Escola Estadual Félix de Azevedo. A apresentação faz parte da programação da Semana de Cultura do Theatro José de Alencar, que ocorrerá entre os dias 6 e 9 de novembro.

ESPECIAL

Virada Cultural

Di Ferreira é uma das atrações da Virada Cultural FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

De sexta (8) a domingo (10), em diversos espaços e equipamentos públicos da cidade. Gratuito.

Ao todo, 80 atrações se apresentam em mais de 40 horas ininterruptas na Virada Cultural de Fortaleza. Nomes como Waldonys, Roberta Fiúza, Di Ferreira, Os Transacionais, Luxo da Aldeia e Pingo de Fortaleza são alguns dos destaques da Virada, que recebe atrações locais e atrações nacionais. Entre os locais que recebem a programação estão o Mercado São Sebastião, a Praça do Ferreira, a Praça dos Leões, o Mercado dos Pinhões, a Praça Cristo Redentor, o Teatro São José, o Complexo Cultural Vila das Artes (Vila das Artes e Centro Cultural Casa do Barão de Camocim), a Avenida Monsenhor Tabosa, o Paço Municipal, o Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos).

Encontro Urgente

De segunda (4) à sexta (8), no Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito.

O grande destaque da semana é o Encontro Urgente, programação especial que dá continuidade à campanha “NordesteUrgente – SOSPraiasNordeste”, e alusão ao desastre socioambiental que provocou o derramamento de óleo no litoral nordestino. Na terça, o Porto lança o Plânctons – Núcleo de Formação em Música Eletrônica, que reúne uma série de atividades formativas nas áreas da música eletrônica. A programação se inicia com três oficinas gratuitas destinadas ao aprendizado e à reflexão sobre o uso de recursos eletrônicos na criação e produção musical. A programação da semana também abre espaço para a fotografia com as ações “Diálogos e retratos em grandes formatos”, em uma experiência que dialoga com questões de memória, tempo e o tradicional formato fotográfico conhecido por lambe-lambe, e "Fotocoreografias – Fotografias que se movem e fazem mover", que busca explorar as possibilidades da fotografia como composição coreográfica.

Chegada do Papai Noel no North Shopping Fortaleza

A chegada do bom velhinho acontece no dia 10 de novembro FOTO: DIVULGAÇÃO

Domingo (10), às 16h, no North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo). Gratuito. (3404.3000)

A magia do Natal chega ao shopping junto com o Papai Noel no dia 10 de novembro, a partir das 16h, no Estacionamento E8. Os preparativos estão sendo concluídos para receber as crianças com muita alegria.

Orquídeas no Parque

De sexta-feira (8) a domingo (10), a partir de 8h, no Parque do Cocó (Av. Padre Antônio Tomás, s/n, Cocó). Gratuito. (3234.3574)

Dois orquidários comerciais estarão presentes: o Flores do Lago, de Minas Gerais, e o Santa Gertrudes, do Ceará. Centenas de espécies e híbridos, com valores a partir de R$20,00, estarão à disposição dos visitantes. As palestras e oficinas de cultivo envolvendo as orquídeas e outros temas do interesse dos amantes da natureza também terão acesso gratuito. Nas tendas dispostas no entorno da exposição, serão comercializados cactos e suculentas, bromélias e rosas do deserto, artesanato e antiguidades, assim como material utilizado no cultivo, como vasos, substratos, adubos, hormônios e defensivos.

LITERATURA

Exposição Cordelit

Terça (5), às 15h, na Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel (Rua 531, n°35, 2ª Etapa do Conjunto Ceará). Gratuito.

Em alusão ao Dia Nacional da Cultura, comemorado oficialmente nesta terça-feira (5), a Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel realiza a exposição e cordéis “Cordelit”, com a presença da escritora Ivonete Cordelista. Exemplares da escritora e de outros cordelistas e poetas cearenses, como Patativa do Assaré, Cristina Poeta, Nezita Alencar, Fátima Correia, Adauberto Amorim de Sousa, Edésio Batista, também irão compor a mostra. A iniciativa busca aproximar crianças e adolescentes da cultura literára regional, além de representar o primeiro passo para a concretização de um futuro espaço na biblioteca dedicado apenas para córdeis.

HUMOR

Tirullipa

O show se chama “Se você não for, só você não vai” FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (9), às 21h, no Clube da Caixa (Av. Frei Cirilo, 4700, Messejana). Ingressos: de R$40 a R$160. Vendas no site. (3229.0797)

Tirullipa volta à Fortaleza com o show “Se você não for, só você não vai” com muita alegria, dança, paródias e piadas para toda a família.

Zé Modesto

O espetáculo brinca com situações do cotidiano FOTO: DIVULGAÇÃO

Terça (5), às 19h30, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Gratuito. (3243.1000)

A programação de humor do shopping Benfica recebe Zé Modesto, com um espetáculo que brinca com situações do cotidiano, com muita leveza e cheio de graça. A apresentação acontece na praça de alimentação do shopping e promete fazer o público "chorar" de rir.

Casem, é Ótimo!, com Rafa Cunha

O show apresenta uma roupagem diferente sobre o tema FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (10), às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$35 a R$80. Vendas no site. (3099.1290)

O show de humor de Rafael Cunha apresenta uma pegada completamente diferente do que estamos acostumados. Em uma roupagem diferente o humorista vai falar como é bom casar, como é bom viver a dois e levar uma vida tranquila com muito amor. Até certo ponto, claro!

A Vida É Uma Piada, com Nil Agra

O artista mostra maturidade para abordar assuntos comuns FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (9), às 20h, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia). Vendas no site. (3458.1900)

No show, Nil Agra explora situações cotidianas da vida com humor peculiar, mostrando que no fundo, tudo pode render boas risadas. O artista mostra maturidade para abordar temas que vão desde os assuntos comuns como família, ir a academia ou beber demais, até homofobia, cigarro e drogas, utilizando uma linguagem leve e divertida.

FILME

Cine Freud 2019.2: Bird Box

A história relata um mundo pós-apocalíptico onde uma força misteriosa dizimou a maior parte da população FOTO: REPRODUÇÃO

Quarta-feira (6), às 14h, no Auditório José Albano no Centro de Humanidades da UFC (Av. da Universidade, 2683, Benfica). Gratuito. (3366.7602)

No início da programação do Cine Freud 2019.2 será exibido o filme "Bird Box", seguido por palestra com Meury Araújo, Psicóloga e Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. A história relata um mundo pós-apocalíptico onde uma força misteriosa dizimou a maior parte da população. Malorie (Sandra Bullock) e seus filhos vão em busca de um refúgio.

A Outra Face da Violência

Major Charles Rane volta da guerra e se torna um herói FOTO: REPRODUÇÃO

Sexta-feira (8), às 18h30, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

O filme começa quando Major Charles Rane (William Devane) volta da guerra e recebe vários presentes para sua cidade natal por ser um herói. Alguns bandidos gananciosos decidem roubá-lo e acabam matando sua esposa e filho. Com a mão dilacerada pelos bandidos, o major pede ajuda a Johnny (Tommy Lee Jones), um amigo que fez na guerra, para se vingar dos bandidos.

Humberto Mauro de André Di Mauro

Terça-feira (5), às 16h e às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3252.4138)

O filme faz parte da comemoração do "Dia da Cultura Brasileiro". A produção, que representou o Brasil no Festival de Cinema de Veneza, é um tributo ao cineasta considerado "O Pai do Cinema Brasileiro".

EXPOSIÇÃO

Imagens: 18 anos de resistência

Até 28 de novembro, de terça à sexta das 9h às 19h, sábados e domingos das 14h às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

A exposição é um recorte da trajetória dos 18 anos do Grupo Imagens, com registro fotográfico do repertório sob o olhar dos fotógrafos: Sol Coêlho (em memória), Willian Ferreira e Tim Oliveira. O Imagens, um coletivo que integra a cena da cidade de Fortaleza de modo sempre atuante, debruça-se, desde 2003, ao mapeamento da dramaturgia de Plínio Marcos e Qorpo-Santo, autores essenciais do teatro brasileiro.