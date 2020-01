Agenda Cultural Fortaleza: início da temporada de férias tem shows gratuitos na praia

O ano de 2020 chegou com muita novidade na programação cultural de Fortaleza. Anavitória e Diogo Nogueira trazem seus hits para a Barraca Santa Praia, no fim de semana. Christian Figueiredo apresenta em duas sessões o espetáculo "Em Família", ao lado da esposa Zoo e do filho Gael. Edmilson Filho e Moisés Loureiro performam o melhor do humor cearense nos shows “Motivacional Bruto” e “Deixemos de Coisa”, respectivamente. Em uma homenagem ao cienasta Federico Fellini, a Caixa Cultural Fortaleza oferece durante toda a semana uma mostra com exibições dos maiores clássicos do diretor.

SHOW

Férias na PI

Erasmo Carlos se apresenta no sábado (11), no palco Praia FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Todos os fins de semana de janeiro. Nesta sexta (3) às 17h, e sábado (4) às 16h, no Aterro da Praia de Iracema. Gratuito.

O Férias na PI é um projeto que acontece desde julho de 2018 e teve sua segunda edição em janeiro de 2019. Com shows, apresentações de bandas locais e artistas nacionais, o Aterro da Praia de Iracema recebe o público com o melhor da música. Na sexta-feira (10), no palco Belchior, Nayra Costa e o coletivo de DJs Mulheres na Line se apresentam. No sábado, no palco Praia, Mona Gadelha, Thiago Pethit, Marina Lima, Erasmo Carlos e a Camerata de Cordas da UFC são as atrações.

Anavitória

O show faz parte da turnê “O Tempo é Agora” FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (11), às 20h, na Barraca Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343, Antonio Diogo). Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia). (3879.5927)

O show preserva um formato inédito, acústico e intimista. A turnê “O Tempo é Agora”, nome do álbum lançado em 2018, passa por 25 cidades do Brasil. Músicas como “Ai, Amor” e “Porque Eu Te Amo” compõem a setlist.

Santo Samba com Diogo Nogueira

O evento promete reunir cearenses e turistas que passam as férias no litoral FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (10), às 21h, na Barraca Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343, Antonio Diogo). Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia). (3879.5927)

Diogo Nogueira chega a Fortaleza para apresentação na Barraca Santa Praia. No evento nomeado “Santo Samba”, o cantor promete reunir cearenses e turistas que passam as férias no litoral.

TEATRO

Marias de Mandacaru

Índias, negras, retirantes e cangaceiras são representadas por Marias FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Sábado (11), às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$17. (3101.2583)

O espetáculo mostra por meio da Dança Étnica Contemporânea, uma visão da força da mulher do sertão que transita pelo passado, presente e futur. Índias, negras, retirantes e cangaceiras são representadas por Marias, unificadas com uma conexão em comum chamada de “Sagrado”. A ideia é resgatar a ancestralidade de uma forma contemporânea com uma atmosfera espiritualista e mística, onde mitos e realidades se misturam para transcender a mulher guerreira e todas as influências.

A Pequena Sereia

O espetáculo mistura a história clássica e uma lenda cearense FOTO: REPRODUÇÃO

Sábado (11) e domingo (12), às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3477.3311)

Músicas, movimentos circenses, técnicas de representação, cenários, figurinos e adereços que personificam os universos do fundo do mar e da terra, são utilizados para falar poeticamente no espetáculo “A Pequena Sereia”. A proposta da interculturalidade também está presente na dramaturgia, que mescla um clássico conto do século XIX, de Hans Christian Andersen, e uma lenda cearense – A Pedra da Moça –, ouvida no município de Icapuí, litoral leste do Estado.

Christian Figueiredo em Família

Christian leva a plateia a uma viagem no tempo FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (11) e domingo (12), às 16h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia). (3099.1290)

Transitando por um mundo imaginário, Christian Figueiredo traz aos palcos uma história de possibilidades e encantamentos. Com o auxílio de um telão, o ator vai direto ao futuro onde verá possibilidades, e em um simples clique de seu controle remoto, caminha para o passado. Christian leva a plateia a uma viagem no tempo e apresenta interpretações sobre vários momentos em que vivemos e ainda vamos viver.

Espetáculo E.L.A

As temáticas utilizadas na peça são beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Terça (7), às 20h no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito.

O espetáculo E.L.A. procura investigar a autoconsciência, autocrítica e autoestima em cada espectador, a partir da relação de cada um com seu próprio corpo. As temáticas utilizadas na peça são beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade, buscando, assim, levantar ao público uma reflexão sobre aceitação e sobre o nosso lugar no mundo.

Até o Homem mais Justo cai Sete Vezes ao Dia

No enredo são levantadas reflexões sobre as influências culturais e históricas FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Nos dias 11, 17, 18 e 25 de janeiro, às 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia), no dia 17 a entrada é gratuita. (3101.2583)

Em seu conflito, o espetáculo surge a partir da personagem da mãe, que constrói a identidade do filho com hábitos que descendem de sua cultura familiar e religiosa. No enredo são levantadas reflexões sobre as influências culturais e históricas que podem se encontrar na construção de nossa identidade enquanto ser humano.

HUMOR

“Motivacional Bruto” com Edmilson Filho

A peça tem direção de Halder Gomes FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (11) e domingo (12) às 21h, e segunda (13) às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: de R$35 a R$90. (3099.1290)

O espetáculo envolve dicas do protagonista sobre o que é preciso para vencer na vida, na dor, na alegria e se descobrir como pessoa sem frescura. Edmilson Filho vai além dos mais variados conselhos que oferece nas redes sociais, tudo de uma forma direta e divertida. Um guia pra se lascar menos na vida!

“Deixemos de Coisa” com Moisés Loureiro

É no trágico que a comédia se apresenta para Moisés Loureiro FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Aos domingos de janeiro, às 20h, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia). (3254.6705)

Ganhar prêmios, fazer shows para bêbados, dar entrevistas, canais de TV, viralizar na internet, sair de casa, viajar, sofrer por amor ou por uma diverticulite aguda. Sem muito tempo para drama, é no trágico que a comédia se apresenta para Moisés Loureiro, na rapidez de enxergar o que é cômico e fazer-se rir de suas derrotas. Por isso, deixemos de coisa!

ESPECIAL

Filme "A Doce Vida"

Marcello se apaixona pela atriz Sylvia Rank FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (10), às 18h30, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

Em Roma, Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) é um jornalista que escreve fofocas para os tablóides sensacionalistas. Em uma boate Marcello conhece uma herdeira rica, Maddalena (Anouk Aimée), que sofre por sentir um enorme tédio. Marcello então corre para cobrir no aeroporto a vinda de Sylvia Rank (Anita Ekberg), uma nova atriz de Hollywood. Logo Marcello fica mais íntimo de Sylvia, mas precisa lidar com Robert (Lex Barker), o noivo da artista.

Mostra “A Estrada da Vida”

A mostra exibe filmes em homenagem ao diretor Federico Fellini FOTO: REPRODUÇÃO

Até 12 de janeiro, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$6 (inteira) e R$3 (meia). Programação completa no site. (3453.2770)

O projeto “A Estrada da Vida – 100 Anos de Federico Fellini” é uma homenagem a um dos mais importantes cineastas italianos de todos os tempos. Na programação, que tem a curadoria de Fernanda Vogas, estão exibição de filmes do diretor e documentários sobre a sua obra.

Passeio Fotográfico

Quarta (8), às 13h, saída do Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. Inscrições no site https://bit.ly/2Q38LcM. (3017.3661)

Em comemoração ao Dia do Fotógrafo, o Museu da Fotografia organizou uma programação no Centro de Fortaleza para descobrir suas belezas por meio da lente de uma câmera. A iniciativa visa a participação de fotógrafos amadores e profissionais para visitar a Praça do Ferreira e o Passeio Público, com transporte gratuito.