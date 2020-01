Agenda Cultural Fortaleza: festival I'Music traz Marisa Monte e Paralamas do Sucesso a Fortaleza

A programação da semana recebe o mês de fevereiro com muitas atrações. O festival I'Music traz grandes nomes da música brasileira para a Capital. Marisa Monte, Giulia Be, Silva, Alceu Valença, Skank, Zé Ramalho fazem parte do show. Além disso Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá cantam os sucessos da Legião Urbana. Ainda falando de música, mas dessa vez de pré-Carnaval, Xand Avião, Avine Vinny e Kadu Martins se apresentam no segundo dia de Meu Bloquinho. A sexóloga Cátia Damasceno desmistifica os tabus dos relacionamentos no espetáculo "O que pode dar errado na cama?".

SHOW

Festival I’Music

Skank se apresenta no festival no sábado (1) FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (31), sábado (1) e domingo (2), às 16h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingressos: R$200 (inteira) e R$100 (meia). (3477.3560)

O festival de música I'Music chega a sua terceira edição com shows imperdíveis. No primeiro dia, sexta-feira (31), apresentam-se a cantora Marisa Monte, Giulia Be e Silva. No sábado (1), apresentam-se o cantor Alceu Valença, a banda mineira Skank e o cantor Zé Ramalho. No último dia, domingo (2) sobem ao palco as bandas Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e Jota Quest.

"Sem Concerto" com Zéu Britto

O show conta com canções inéditas de Zéu e homenagens à outros artistas FOTO? REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (1), às 20n, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia). (3254.6705)

Artista multimídia baiano que transita entre a música, o teatro, o cinema e a poesia, Zéu Britto lança seu novo show: Zéu Britto Sem Concerto. Acompanhado por seu inseparável violão e pela multi instrumentista Natália Carrera, o show conta com canções inéditas de Zéu e homenagens à outros artistas que lhe inspiram, como Caetano Veloso, Tom Zé e Novos Baianos; e a nova geração pulsante como Rubel e A Banda Mais Bonita da Cidade. O projeto estreia com uma homenagem ao verão e ao carnaval.

TEATRO

"O que pode dar errado na cama?" Com Cátia Damasceno

Cátia também é idealizadora do canal Mulheres Bem Resolvidas FOTO? REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (31), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: de R$30 a R$100. (3099.1290)

A peça é uma comédia da vida real. A fisioterapeuta, sexóloga e Youtuber Cátia Damasceno abre os bastidores dos seus anos de atendimento e transcreve de uma maneira bem-humorada, direta e livre de preconceitos, uma reflexão sobre relacionamento e todos os tabus que rondam esse tema. Cátia também é idealizadora do Mulheres Bem Resolvidas, o maior canal sobre relacionamentos do mundo, com mais de 230 mil visualizações diárias e mais de 5 milhões de inscritos.

Despejadas

A peça é inspirada no livro "Quarto de despejo" FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Terça (28), às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Retirada de ingressos 1h antes do espetáculo.

O espetáculo "Despejadas" é junção de passado, presente e um grito de existência pro futuro. Inspiradas no livro "Quarto de despejo", de Carolina Maria de Jesus, as mulheres do Nóis de Teatro se colocam em discussão na busca dos paralelos possíveis entre as favelas da autora, nos anos 1960, e as de hoje. Em cena, três atrizes lançam as suas complexidades em jogo, três gritos urgentes conduzem o público por um caminho de dores e resistência, muitas Carolinas se encontram em suas inquietações sobre o que é ser mulher nas periferias da cidade.

Corpos Embarcados

O espetáculo fala sobre as memórias do Fandango Cearense FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Quarta (29), às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Retirada de ingressos 1h antes do espetáculo.

“Corpos Embarcados” faz parte de um projeto de pesquisa e criação a partir das memórias do Fandango Cearense, dança dramática do ciclo marítimo, que narra em seu enredo aventuras e conflitos de uma embarcação. No Ceará era possível encontrar a manifestação entre pescadores da Praia do Mucuripe em Fortaleza e em outras cidades litorâneas do estado. Hoje a brincadeira está somente na memória de brincantes, antigos moradores do bairro e em estudos e registros de alguns pesquisadores.

No espetáculo a companhia busca aproximar a brincadeira perdida ao universo da dança e da teatralidade nos espaços cênicos, como forma de favorecer por meio do corpo um encontro entre o saber ancestral e a contemporaneidade.

O Pequeno Príncipe

Nos dias 2, 9 e 16 de fevereiro, às 17h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia).

O musical ganhou uma adaptação especial para celebrar os 40 anos do grupo cearense VemArt. Entre as mudanças, o texto foi alterado para uma linguagem na qual as crianças menores poderão compreender, incluindo brincadeiras e músicas, que foram gravadas pelo próprio grupo exclusivamente para a peça. A adaptação também contou com uma mudança de personagens em relação a obra original. Ao todo são 12, interpretados por quatro atores.

A peça narra a história de um aviador que, após uma pane em seu avião, acaba parando no meio do deserto do Saara, na África. Perdido e tentando fazer com que seu avião volte a funcionar, antes que sua reserva de água acabe, ele é surpreendido por um menininho com roupas estranhas, cabelo da cor de trigo e que lhe enche de perguntas. O aviador, então, passa a chamar o garoto de Pequeno Príncipe.

PRÉ-CARNAVAL

Meu Bloco é Neon #Fundo do Mar

Sábado (1), às 16h, no estacionamento da Arena Level (Rua José Avelino, 495). Ingressos: de R$2,50 a R$25.

Chegou a hora da segunda edição de 2020 do Meu Bloco é Neon! A festa convoca as sereias e seres marinhos de todos os tipos, cores e formas para participar. Dessa vez, além dos DJs residentes, a programação reserva surpresas para o público.

Meu Bloquinho

Xand Avião é atração do Meu Bloquinho FOTO? REPRODUÇAO/INSTAGRAM

Sábado (1), no Terminal Marítimo de Passageiros (Av. Vicente de Castro, Mucuripe). Ingressos: R$220 (inteira) R$110 (meia).

Para dar início ao mês carnavalesco, o segundo dia de Meu Bloquinho recebe o comandante Xand Avião, Avine Vinny e Kadu Martins.

Bloco Pancadão

Sexta (31), às 19h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingressos: de R$5 a R$25. (3219.0744)

Nesta sexta-feira acontece o primeiro bloquinho do ano da Boate Level. Serão 10h de festa, com direito a muito funk. Na line up estão Luiz Neto, David Arthenio, Ester Rocha, W7, Ph Archibald, Munizaau, Alvaro Gomes e Jhuana Fields.

Bailinho de Carnaval RioMar

Nos dias 1, 8, 15, 22 e 23 de fevereiro, às 16h, na Praça de Eventos do RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, De Lourdes). Gratuito. (3066.2000)

A programação do Bailinho de Carnaval do Riomar começa neste sábado (1) e se estende durante os fins de semana de fevereiro. O evento está movimentado e cheio de música boa para os pequenos e as famílias se divertirem muito. No primeiro dia as atrações são Milkshake e Blitz Banda Kids.

ESPECIAL

Piquenique pagão - Bruxaria Na Cultura Pop

Domingo (2), às 15h, no Parque do Cocó (Av. Padre Antônio Tomás, s/n, Cocó).

O tema do encontro será “Bruxaria na cultura pop”. A ideia é explanar sobre as referências encontradas em séries, filmes, dentre outros e como elas se assemelham ou destoam do que é a bruxaria na prática.

"Açúcar"

Sábado (1), às 19h30, no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$14 (inteira) e R$7 (meia). (3488.8600)

“Açúcar”, longa dos pernambucanos Renata Pinheiro e Sergio Oliveira, terá sessão especial com debate no Cinema do Dragão do Mar. O filme é ambientado em um universo de realismo mágico, que cruza a história pessoal de Bethania (Maeve Jinkings) com a formação da identidade de um país que é, ao mesmo tempo, moderno e arcaico, contemporâneo e ancestral, branco e negro.

Se eu Clarice...

O clube da leitura “Se eu Clarice...” promove um momento intimista de troca de experiências

Sábado (1), às 10h, na Galeria Mariana Furlani Arte Contemporânea (Rua Canuto de Aguiar, 1401, Meireles). Gratuito. (3242.2024)

Clarice Lispector é uma das escritoras mais admiradas da literatura brasileira. Suas obras partem de personagens aparentemente simples e situações rotineiras para um verdadeiro mergulho na alma humana. O clube da leitura “Se eu Clarice...” promove um momento intimista de troca de experiências de leitura com mediação de Alice Frota e Nara Barreto. No encontro será debatido o livro "Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres".

A Fotografia Carnavalesca

Sábado (1), às 15h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. Inscrições presenciais. (3017.3661)

O museu promove uma palestra com Alex Costa, premiado fotógrafo profissional que já atuou nos principais jornais locais e teve suas fotos publicadas em grandes veículos nacionais. A temática da palestra antecipa o clima carnavalesco, trazendo o trabalho documental e jornalístico do fotógrafo que retrata os maracatus de rua em Fortaleza.

EXPOSIÇÃO

Jogos e brinquedos do mundo

Até 15 de fevereiro, segunda a sexta, de 10h às 17h, no Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366-7481)

O Museu de Arte da UFC recebe em seu espaço a exposição "Jogos e Brinquedos do Mundo", com curadoria e coleção do Professor Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida. A proposta é pensar a ação de brincar, o espaço lúdico e a possibilidade de experiência nos museus, considerando o ato de brincar como uma herança cultural.