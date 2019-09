Ágatha Moreira diz acreditar que Josiane é sim filha de Maria da Paz em 'A Dona do Pedaço'

A entrada de Bruna Hamú, 29, como Joana, na novela "A Dona do Pedaço" (Globo) aumentou as especulações sobre quem seria filha da protagonista Maria da Paz, vivida por Juliana Paes, 40. Mas Ágatha Moreira, 27, que vive Josiane na trama, não quer nem ouvir sobre falar sobre isso.

"O público está dizendo que ela [Josiane] não é filha de Maria da Paz, mas até onde eu sei, é sim. Não vem com essa história não", afirmou a atriz, em meio aos risos, durante encontro com a imprensa, na tarde desta quinta-feira (26).

A suspeita de troca de bebês surgiu por conta de uma cena, ainda na primeira fase da novela, em que duas enfermeiras conversavam ao lado de duas crianças, ainda na maternidade, logo após Maria da Paz dar à luz. Uma estava ao lado de Josiane e a outra ao lado de um outro bebê, possivelmente Joana, que apareceu agora interpretada pela atriz Bruna Hamú.

A suspeita cresce ainda pela relação que Josiane tem com a mãe, tendo tido um caso com o marido dela, Régis (Reinaldo Guianechini), roubado a fábrica da protagonista e expulsado ela de casa. Segundo Moreira, "falta amor e empatia" para a jovem em relação a sua mãe.

"Até agora, acho que Josiane é alguém incapaz de amar, de sentir culpa ou empatia", afirma ela. "Acho que a Jô não tem conserto, ao meu ver. Ela vai se ferrando cada vez mais. É uma coisa atrás da outra. E ela sempre dá um jeito de ser mais altiva e egoísta", resume a atriz, que afirma não querer a redenção da personagem.

Mesmo sabendo que faria uma vilã na trama das 21h da Globo, Moreira diz que foi se surpreendendo com as maldades que Josiane foi fazendo no desenrolar da novela, chegando ao ponto de matar pessoas.

Já em relação às reviravoltas que já atingem a personagem, Moreira adianta que Jô vai ter que dar o braço a torcer, virando vendedora e trabalhando em restaurante. Serão cenas "bem legais", mostrando uma parte tragicômica da personagem, afirma a atriz, que confessa: "Morro de rir quando a Josiane se ferra".