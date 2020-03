Affair de Marcelo Adnet conta que foi ameaçada por mulher do comediante

A gaúcha Analu Bastos revelou que chegou a sofrer ameaças da mulher de Marcelo Adnet, humorista com quem teve um affair, pelas redes sociais nessa segunda-feira (9).

O caso repercutiu após uma matéria publicada pelo UOL, em que o humorista confirmou a relação. "Eu e minha esposa estivemos separados em comum acordo por algumas semanas e durante esse período aconteceu esse encontro. Pouco antes do Carnaval, Patrícia (atual esposa dele) e eu nos reaproximamos e estamos buscando uma reconciliação", explicou o comediante.

Adnet e Patrícia Cardoso estão juntos desde 2017. Antes do atual relacionamento, o comediante foi casado com Dani Calabresa por seis anos.

No post do Instagram, a atriz confirmou a veracidade do caso e afirmou ter provas necessárias para comprovar as ameaças. "Ainda há pessoas me questionando, verdades ou não.. Meus 'seguiflores', tudo que está escrito em todas as matérias da mídia brasileira é pura verdade, só esqueceram de acrescentar o fato que a mulher dele me ameaçou", contou.

Ainda pela rede sociais, Analu contou como se deu o encontro dos dois e sobre a relação. "Ele é muito bom e nosso papo sempre era muito bom, e a gente se identificava demais por ser do mesmo meio", revelou.

Post da atriz Analu no Instagram Reprodução / Instagram

"A gente combinou um dia. Ele disse: 'vou pra são Paulo gravar um trabalho'. E aí me mandou as passagens e mandou o hotel. Eu tenho todo o print", completou. Ela mora em Porto Alegre e ele no Rio de Janeiro.

Segundo a atriz, a história serviu ainda como uma forma para divulgar seu trabalho como atriz. "Não digo para subir na carreira, mas uma estratégia para ser vista e mostrar meus trabalhos como atriz".