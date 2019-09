Aeroporto internacional do Uruguai está entre os mais bonitos dos mundo

Um ranking realizado pelo jornal digital e pelo blog inglês Huffington Post classificou o Aeroporto de Carrasco, localizado em Montevidéu, no Uruguai, entre os 22 terminais aéreos mais bonitos do mundo. A mídia britânica levou em consideração para fazer essa distinção a arquitetura inovadora e o conforto de suas instalações.

O aeroporto, cuja modernização ficou a cargo do arquiteto Rafael Viñoly, caracteriza-se por ter um design aconchegante nos espaços onde circulam passageiros, familiares e amigos que se despedem e recebem pessoas. O salão principal, o terraço paisagístico, as áreas de espera, os restaurantes e as lojas têm uma grande presença de luz natural, com locais verdes e abertos.

O local tem uma grande presença de luz natural, com áreas verdes e abertas FOTO: DIVULGAÇÃO

Não é a primeira vez que o terminal aéreo de Carrasco recebe um prêmio internacional pelo magnífico trabalho. Em 2013, o site do Architizer já havia premiado o trabalho do arquiteto Rafael Viñoly como a construção mais destacada do mundo.