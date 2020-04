'Aeroporto Central', do cearense Karim Aïnouz, ganha estreia em streaming nesta quinta (30)

O documentário “Aeroporto Central”, do cineasta cearense Karim Aïnouz, será disponibilizado em diversas plataformas de streaming nesta quinta-feira (30). Previsto para estrear nos cinemas no último 26 de março, ele agora será lançado direto nos serviços Now, Vivo Play, Oi Play, Itunes, Google+, Filme Filme e Looke.

O longa retrata a história do extinto Aeroporto de Tempelhof, em Berlim, acompanhando o estudante sírio Ibrahim e o fisioterapeuta iraquiano Qutaiba. Em meio ao cotidiano de entrevistas com o serviço social, eles lidam com a incerteza sobre o futuro no país.

No entanto, essa não é a primeira estreia do filme. “Aeroporto Central” esteve na Mostra Panorama do 68º Festival de Berlim, na qual recebeu o prêmio de Anistia Internacional. Além disso, também foi exibido na 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e no 20º Festival do Rio. Em todo o mundo, participou dos festivais das cidades de Copenhague, Paris, Nova Iorque, Sheffield, Washington, Amsterdã, Bogotá e Oslo.