Adriana Esteves, Taís Araujo e Regina Casé são as protagonistas de 'Amor de Mãe'

A Globo divulgou nesta segunda-feira (23) fotos de Adriana Esteves, Taís Araujo e Regina Casé caracterizadas como Thelma, Vitória e Lurdes, as protagonistas de "Amor de Mãe", novela que vai substituir "A Dona do Pedaço", no fim de novembro, na Globo.

Segundo divulgado pelo Gshow, Lurdes (Regina Casé) é da cidade fictícia Malaquitas, no Rio Grande do Norte, e mãe de quatro filhos: Magno, Ryan, Domênico e Érica. Há 26 anos, enquanto ela estava na maternidade em trabalho de parto de Érica, Jandir (Daniel Ribeiro), seu marido e pai das crianças, vendeu Domênico aos dois anos para uma traficante de crianças do Rio de Janeiro.

Quando Lurdes descobriu o que aconteceu, saiu da cidade com os três filhos e, no caminho, encontrou uma criança recém-nascida abandonada na estrada. Foi assim que Camila entrou para a família. No Rio de Janeiro, Lurdes criou um lar harmônico apesar de todas as dificuldades pelas quais a família passou.

Mesmo depois de tantos anos sem notícias, Lurdes não desiste de encontrar Domênico. Na primeira fase da novela, a personagem é vivida pela atriz Lucy Alves.

Já Thelma (Adriana Esteves) é viúva há mais de 20 anos e vive para o filho, Danilo (Chay Suede). Ela é responsável por administrar o restaurante português da família. Ela se torna amiga e confidente de Lurdes ao passar mal na rua e ser socorrida pela mulher.

Thelma descobre que tem um aneurisma inoperável, mas não conta a doença para o filho. Ela faz uma lista dos seus últimos desejos e correr contra o tempo para realizá-los.

Por fim, Vitória (Taís Araujo) é uma advogada bem-sucedida, que defende políticos e empresários de ética duvidosa. Casada com Paulo (Fabrício Boliveira), ela sonha em ser mãe e, no passado, perdeu um bebê aos seis meses de gestação.

Sem conseguir engravidar novamente, o relacionamento desanda e ela se separa. Sozinha, decide adotar Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues). Ela, no entanto, acaba engravidando depois de um encontro casual com um homem que mal conhece, Davi (Vladimir Brichta).