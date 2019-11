Adriana Esteves 'não queria' reprise da novela 'Avenida Brasil'

A atriz Adriana Esteves, que estará em Amor de Mãe, próxima novela das 21 horas da Globo, afirmou que "não queria" que a reprise da novela Avenida Brasil fosse ao ar no Vale a Pena Ver de Novo.



"No fundo, eu não queria. Queria que aquilo ficasse lá e eu ficasse com a memória de tanta alegria [que] foi aquela novela para mim", contou a atriz em entrevista ao portal G1.



Adriana Esteves ainda contou qual foi a sua reação após Avenida Brasil ter voltado ao ar em 7 de outubro.



"No dia em que a novela estreou, eu não estava conseguindo nem focar no trabalho de gravar uma outra novela. Cheguei em casa tão feliz que pedi para o meu marido [Vladimir Brichta] abrir um champanhe como se fosse estreia, sete anos depois", afirmou a atriz.



Adriana Esteves ainda falou sobre o tema que dá título ao seu próximo trabalho na emissora: "Amor de mãe é parar o mundo e nada mais importar a não ser a felicidade do seu filho."