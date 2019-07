Adriana Calcanhotto faz show em Fortaleza no mês de setembro 

A cantora Adriana Calcanhoto volta ao Ceará no segundo semestre deste ano para apresentar a turnê de "Margem", mais recente trabalho da gaúcha. O show acontece em 15 de setembro no Teatro RioMar com ingressos que variam de R$ 200 (inteira/plateia baixa) a R$ 90 (meia/ plateia alta) e estão à venda no site.

Em Margem, trabalho lançado em junho deste ano, a artista dialoga com a própria obra, fechando a "trilogia marinha" com os discos Maritmo (1998) e Maré (2008). O setlist deve misturar composições dos três repertórios. No palco, Adriana estará acompanhada de Bem Gil na guitarra, Bruni Di Lullo no baixo e Rafael Rocha na bateria, percussão e programações.