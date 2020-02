Adriana Calcanhotto e Rubel se beijam na boca em novo clipe

Uma atmosfera de grande intimidade dá o tom do clipe de "Você me pergunta", canção disponibilizada nesta quinta-feira (6) nas plataformas digitais. A música é de autoria de Rubel, e o vídeo - também dirigido por ele - traz o artista fluminense beijando na boca, por quase 4 minutos, a cantora e compositora gaúcha.

Em cena, o contato entre os dois é terno, com direito a delicadas carícias sobre uma luz difusa, que destaca as silhuetas de ambos. "Com as minhas mãos domando o seu cabelo/ E com o meu corpo descobrindo o corpo inteiro/ Até você cansar/ E o sol testemunhar nós dois" é uma das partes da letra que ilustra a dinâmica da dupla no clipe.

Numa análise rápida, "Você me pergunta", mesmo sendo composta por Rubel, aposta numa cadência melódica em total consonância com a personalidade musical de Adriana. O toque do violão é suave e a composição traz o fino trato que a gaúcha imprime nas canções sob sua assinatura, valorizando aspectos caros à poesia.

Parceria

A música foi gravada no estúdio de Kassin, produtor musical do fonograma, e já havia sido cantada pelos dois durante a gravação ao vivo do show "Margem", de Calcanhotto, em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro.

Capa do single "Você me pergunta"

Antes disso, inclusive, Rubel já tinha participado em outro projeto com Adriana, o disco "Nada ficou no lugar". Nele, vários artistas da nova safra da música brasileira, como Johnny Hooker, Mahmundi e Duda Beat, regravavam sucessos na voz de Calcanhotto. Rubel cantou "Por que você faz cinema?", de "A Fábrica do Poema", CD dela de 1994.