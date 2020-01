Adele e Harry Styles deixam gorjeta de R$ 8 mil para garçom no Caribe

Os cantores Adele e Harry Syles fizeram um garçom verdadeiramente feliz no Caribe neste fim de semana. Depois de consumirem em um bar local, eles decidiram deixar uma gorjeta de US$ 2.020 (cerca de R$ 8.000).

O valor deixado pela dupla seria 400% a mais do que o de costume, segundo o jornal inglês Daily Mail. Adele e Styles estão de férias juntos no Caribe com o apresentador James Corden e sua família. O barman Yahya fez questão de posar com Corden e Styles e divulgar a boa ação dos artistas.

Junto com a conta, eles deixaram a mensagem "Feliz Ano Novo!". Yahya disse que dividiu a gorjeta com um colega do mesmo bar.

Com essa viagem, Adele e Harry Styles deixaram os fãs em dúvida se eles são amigos ou namorados. Os dois foram fotografados juntos em uma praia na ilha de Anguilla no Caribe, ao lado do apresentador James Corden.

Apesar das imagens que foram registradas não sugerirem um romance, alguns fãs notaram que, em uma das fotos publicadas por Adele, ela aparece com um lenço no pescoço que parece ser uma bandana de Styles.

Em entrevistas, o ex-One Direction já havia afirmado que a artista o deixava "com os joelhos fracos", e Adele também fez elogios ao cantor, o chamando de "fofo". Alguns internautas aproveitaram a situação para pedir uma parceria musical entre os dois.

Outro fator que surpreendeu os internautas nas fotos é o novo visual de Adele. A cantora perdeu cerca de 19 kg em 2019 e está com a silhueta mais magra. A própria cantora já brincou com a situação: "Eu costumava chorar, agora eu suo", afirmou ela em uma publicação.

Solteira desde que se separou do ex-marido Simon Konecki, em abril, a cantora não era vista há tempos em um novo romance.