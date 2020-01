Acusado de agredir cantora do Cabaré do Brega, Ximbinha anuncia nova vocalista da banda

A banda Cabaré do Brega, grupo musical do guitarrista Ximbinha, anunciou a amapaense Jessica Rodrigues como nova vocalista. A cantora substitui Carla Maués, que deixou o grupo saiu após acusar Ximbinha de agressão em um estúdio de Belém.

A assessoria de Ximbinha negou, em nota, que as agressões contra Carla tenham ocorrido e disse que o projeto musical tomará as medidas judiciais cabíveis contra a cantora e o ex-deputado federal Wladimir Costa. Foi por meio das redes sociais do político que o caso veio à tona.

Carla Maués teria saído do projeto Cabaré do Brega, após a suposta agressão de Ximbinha Reprodução/Instagram

O guitarrista também é acusado de agredir Joelma, sua ex-esposa e ex-vocalista da banda Calypso. A cantora revelou que Ximbinha havia tentado jogá-la do segundo andar de uma casa em Recife. Os dois se separaram em 2015, após 18 anos de casados. No mesmo ano, o guitarrista anunciou Thábata Marques como a nova vocalista da banda.

A parceria entre Ximbinha e Thábata foi breve devido à "divergências conceituais". O projeto passou a ser denominado de XCalypso e Chimbinha começou a usar nome artístico de "Ximbinha". No novo projeto, o guitarrista passou a compartilhar o palco com Carlas Maués.

Cantora e estudante de farmácia

Famosa na região Norte do País, Jéssica faz sucesso com o forró. A amapense se divide entre os palcos e os estudos da faculdade de Farmácia. A estreia dela será no próximo sábado (18), em um show no Maranhão.