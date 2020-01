Acompanhado de Grazi, Caio Castro faz aniversário com tema de 'Power Rangers'

Grazi Massafera, 37, esteve na noite desta quarta-feira (22) na festa aniversário do ator Caio Castro, 31, com quem parece viver um romance. A atriz apareceu em diversos vídeos da festa, que aconteceu em São Paulo, junto a amigos e familiares do artista.

Através dos vídeos, é possível ver que a festa teve como tema os "Power Rangers", franquia sobre um grupo de heróis que gerou seriados de televisão, filmes, histórias em quadrinhos e brinquedos. Grazi já havia desejado um feliz aniversário a Caio Castro, através do Instagram, usando um gif dos heróis.

Grazi parabenizou Caio com uma publicação em seu perfil no Instagram. Reprodução/Instagram

Em algumas imagens da festa que circularam pelas redes sociais, Caio também aparece junto a atores fantasiados como os "Power Rangers", e até arrisca golpes de luta.

Caio Castro completou 31 anos de idade nesta quarta, e esteve no programa Se Joga (Globo) através de uma ligação de vídeo. Durante o papo, a apresentadora Fernanda Gentil começou a perguntar se uma amiga loira e parecida com ela já havia dado os parabéns a ele.

Se fazendo de desentendido, Caio disse que o microfone havia cortado. Gentil foi mais direta e perguntou sobre Grazi Massafera a ele, que disse que ela "já tinha falado sobre", e não tocou mais no assunto.

Até o momento, Caio Castro e Grazi Massafera não oficializaram o romance, apesar de já terem sido flagrados aos beijos. Os atores foram vistos juntos pela primeira vez durante o Rock in Rio 2019, e desde então estão sempre juntos. No Réveillon, Castro e Massafera viajaram para a praia de Carneiros, em Pernambuco, onde passaram a virada do ano com amigos.