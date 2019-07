Ações do Investe Turismo capacitam empreendedores do trade de Fortaleza

Pequenos negócios, integrantes do trade turístico da capital cearense, estão sendo beneficiados com ações de capacitação e consultorias desenvolvidas pelo Sebrae/CE como parte do Programa Investe Turismo. O Programa é uma iniciativa do Sebrae Nacional, Ministério do Turismo e Embratur, tendo como parceiros no Ceará a unidade estadual do Sebrae e as secretarias estadual e municipal de turismo.

Em todo o país o Investe Turismo possui investimentos da ordem de R$ 200 milhões em 30 rotas turísticas estratégicas, com o intuito de acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e aumentar a qualidade e competitividade dos destinos escolhidos. Para isso, o programa está estruturado em quatro linhas de ação: fortalecimento da governança; melhoria dos serviços e atrativos turísticos; marketing turístico e apoio à comercialização e atração de investimentos; e facilitação do acesso a serviços financeiros.

A participação do Sebrae é focada, principalmente, na capacitação e fortalecimento dos pequenos negócios do segmento. De acordo com a gestora de turismo do Sebrae em Fortaleza, Evelyne Tabosa, até o momento, as ações do programa na capital têm tido como público-alvo prioritário empresas ligadas a atividades como meios de hospedagem e de alimentação, agências de viagem e guias de turismo, empresas de turismo de aventura, de eventos, artesãos, além dos pequenos negócios que funcionam no Centro das Tapioqueiras, em Messejana.



Estes empreendedores, segundo a gestora do Sebrae, têm sido beneficiados com consultorias e capacitações, como oficinas, seminários, palestras, além de ações de acesso ao mercado, como a participação em feiras e eventos. “O papel do Sebrae no programa é, justamente, ajudar a melhorar a qualidade dos produtos e serviços e consequentemente aumentar a competividade destes pequenos negócios, contribuindo para fortalecer este segmento que é tão importante para a geração de emprego e renda na capital cearense”, afirmou Evelyne.

Um dos beneficiados pelo programa é Aldemir Leite, proprietário do Hotel Meireles e presidente da Associação de Meios de Hospedagem e Turismo (AMHT). De acordo com ele, o programa tem sido muito importante para os empreendedores, principalmente pelas mudanças constantes que o segmento do turismo vem passando. “Tanto como empresário quanto como presidente da AMHT, noto uma preocupação cada vez maior dos empresários de hospedagem em buscarem se reciclar, de buscar conhecimento, e o programa tem propiciado isso. Temos conseguido cursos e consultorias em áreas como inovação, tecnologia, marketing, estratégias de vendas, o que tem sido fundamental em um período em que os empresários estão com o dinheiro curto”.

Além das ações na área empresarial, o programa também tem buscado fortalecer a governança local, por meio de capacitações para as lideranças do trade turístico, em especial os representantes de associações empresariais que estão tendo a oportunidade de participar do programa Liderar do Sebrae. “O programa trabalha as competências necessárias para a atuação do líder no ambiente de negócios e no seu território. A ideia é preparar estas lideranças para que elas possam ter um papel de destaque no fortalecimento desta governança local e no diálogo com as esferas públicas e privadas visando a construção de um cenário cada vez mais favorável para a atividade turística em nossa capital”, afirmou Evelyne.



Selo de Qualidade

Outra importante ação do Sebrae para o segmento do turismo é o Programa Selo de Qualidade. “Além do Investe Turismo, o Sebrae continua atuando junto aos empreendedores de hospedagem, alimentação e eventos com o Selo de Qualidade. O programa vem há 22 anos ajudando a qualificar produtos e serviços das empresas deste segmento, e por isso conta com um grande reconhecimento dos próprios empresários”, afirmou Evelyne Tabosa.

Este reconhecimento pode ser percebido no número de inscrições. Na edição deste ano, o programa teve um crescimento de quase 100% no número de empresas participantes em Fortaleza. Todas as empresas inscritas passam por um processo educativo, no qual recebem visitas de consultores especializados e credenciados ao Sebrae que analisam mais de 200 itens relacionados ao funcionamento dos estabelecimentos, como o estado das instalações físicas, atendimento às normas de segurança, armazenamento e manipulação de alimentos, destino dos resíduos, boas práticas de atendimento, treinamento de funcionários, entre outros quesitos.

Após estas visitas, as empresas recebem relatórios com sugestão de melhorias. Além disso, as empresas que conseguirem cumprir mais de 80% dos requisitos em cada item avaliado poderão ser agraciadas com o Selo de Qualidade Sebrae e participar da solenidade de entrega da certificação que é realizada sempre no mês de dezembro de cada ano.