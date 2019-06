Ação “Teatro na Segunda” estreia em Maracanaú com proposta de movimentar a cena artística

Democratizar o acesso à arte por meio de uma reunião inspirada de artistas e grupos locais do município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Essa é a proposta da ação “Teatro na Segunda”, agendada para acontecer nesta segunda-feira (3), a partir das 17h, no Teatro Municipal Dorian Sampaio.

Capitaneada pelo Cangaias Coletivo Teatral, a iniciativa faz parte do projeto de manutenção “Plataforma Cangaias - 5 anos de um Teatro feito à mão”, contemplado no edital de Incentivo às Artes Secult-CE 2016.

Espetáculo "Goela Abaixo", da Trupe Eu e o Jeremias Foto: Divulgação

Com toda a programação gratuita e classificação livre, as atividades permitirão o livre acesso dos interessados em conferir espetáculos que dialoguem com uma série de temáticas.

Não à toa, no palco, as montagens, performances e esquetes darão conta de apresentar a potência e criatividade de quem compõe a cena no município, movimentando o panorama artístico e promovendo um interessante intercâmbio de ideias e expertises.

Espetáculo "Junto e Misturado", do Grupo Desequilibradoz Foto: Divulgação

Multiplicidade

Trabalhos sobre cura, angústias, feminicídio, extermínio, a magia do circo, entre outros temas, atravessam as cortinas do tablado e chegam aos espectadores de forma a fazer refletir e apreciar o fazer teatral.

Desenvolvida por convocatória, a programação contemplará os seguintes experimentos: “AbuKabum” (Payaço Abu), “Feridas Hereditárias” (Paulo Victor), “Silenciados” (Cia de Teatro Balbúrdia) e “O Casamento de Chicó” (Grupo de Artes Maracanãs - GAMA).

Espetáculo "Pedro Que Horas São", do Coletivo Paralelo Foto: Divulgação

Quanto aos espetáculos, serão “Pedro que horas são?” (Coletivo Paralelo), “Junto e Misturado” (Grupo Desequilibradoz), “Circo Alegria” (Grupo Garajal) e “Goela Abaixo” (Trupe Eu e o Jeremias).

Veja programação completa abaixo:

- Dia 3 de junho (a partir das 17h)

Silenciados (Cia de Teatro Balbúrdia): A diversidades de jovens, negros, periféricos e pobres propõe a composição desse espetáculo, um trabalho que trouxe a realidade dos atores para a cena.

Pedro que horas são? (Coletivo Paralelo): Pedro é um jovem rapaz que sofre de um distúrbio raro com o tempo, o que acaba ocasionando uma série de desastres em sua vida. No frenesi do dia a dia, ele literalmente corre atrás de sua cura. Porém, curar-se pode significar assumir-se, e nem sempre se está preparado para isso.

- Dia 10 de junho (a partir das 17h)

Feridas Hereditárias (Paulo Victor): Tem pesquisa desenvolvida a partir do texto "Rosa de Hiroshima", escrito por Karl William. A adaptação traz temas como feminicídio e violência de um ser humano que mata o mesmo sem perceber que nasce a cada dia homens afeminados e mulheres masculinas que sofrem preconceitos cotidianamente.

Junto e Misturado (Grupo Desequilibradoz): Genisvalda é uma guerreira da sobrevivência que vive a encantar o povo com sua forma de ser, de viver, de vender seu produto. Até que um dia se depara com uma trupe circense que por meio de sua arte encanta e se deixa encantar por onde passa.

- Dia 17 de junho (a partir das 17h)

O Casamento de Chicó (GAMA): Por conta de uma promessa feita à beira da morte, Coronel Barbosa amarga a sina de ter que casar sua filha com o filho de seu salvador. Mesmo sabendo que o jovem é casado e separado, Dona Matilda insiste no matrimônio para que a promessa seja paga. O suposto noivo, Chicó, juntamente com seu amigo João Grilo, se vê às voltas em uma trama um tanto complicada.

Goela Abaixo (Trupe Eu e o Jeremias): 20% de arrogância, 30% de intolerância e 50% de benção divina: eis a receita perfeita para o número mais visto e menos esperado da terra. O grande Homem Branco Europeu e seu fiel funcionário terceirizado “Jeremias” apresentam um feito extremamente ousado e perigoso com um dos répteis mais antigos e temidos da natureza.

Dia 24 de junho (a partir das 17h)

Abukabum (Payaço Abu): Abu é um bufão seguidor do grandessíssimo Mestre Halabe. O peregrino crê que sua missão na terra é converter infiéis a seguirem Halabe e que todos que renegarem ao seu Mestre devem ser exterminados.

Circo Alegria (Grupo Garajal): O Garajal vem contar uma grande história de um grupo mambembe com habilidades nas artes circenses que para conquistar o seu público passeia por todos os cantos com sua alegria. O atraso de um dos palhaços gera uma confusão, tirando a gargalhada de todo o público. Como castigo (por chegar atrasado), o palhaço fica fora dos

números do espetáculo.

Serviço

Programação Cultural Teatro na Segunda

Dias 3, 10, 17 e 24 de junho, no Teatro Municipal Dorian Sampaio (Rua Édson Queirós, sem número - Centro, Maracanaú). Entrada gratuita