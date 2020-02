Acadêmicos de Vigário Geral abre 1ª noite de desfiles da Série A com crítica a Bolsonaro

Com teor crítico, a Acadêmicos de Vigário Geral abriu a primeira noite de desfiles da Série A com referência direta ao presidente Jair Bolsonaro na Avenida Sapucaí. A escola de samba entrou no Sambódromo com o enredo "O Conto do Vigário". Ao fim do desfile, integrantes empurraram um palhaço gigante vestindo faixa presidencial e fazendo sinal de arma com a mão.

A reação do público foi dividida entre aqueles que aplaudiram a alegoria e outros que vaiaram, em discordância.

As referências não pararam por aí. A ala "Bloco Sujo" fez alusão aos blocos de rua que se manifestam contra o descaso do poder público. Em fantasias comuns do carnaval de rua, os participantes vestiam roupas de palhaço, diabo, marinheiro e melindrosa e carregavam estandartes com as palavras "Educação", "Cultura", "Saúde" e "Democracia".