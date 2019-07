Abadás para o Fortal 2019 começam a ser entregues no dia 23; veja a ordem dos blocos

A organização do Fortal 2019 divulgou nesta quarta-feira (10) a ordem da passagem dos blocos no Corredor da Folia. Em evento realizado na central do evento no Shopping RioMar, a equipe também informou sobre a entrega dos abadás e a estrutura do evento, que ocorre entre os dias 25 e 28 de julho.

Saulo Fernandes abre o evento na quinta-feira (26), seguido do conjunto Harmonia do Samba e do trio Bell Marques, Rafa e Pipo Marques. Na sexta-feira (26), a ordem é Aline Rosa, seguida de Saia Rodada/Gustavo Mioto e Bell Marques. No sábado (27), considerado o auge do evento, Léo Santana abre o dia, seguido de Bell Marques e Ivete Sangalo.

No domingo (28), é a vez de Bell Marques abrir o último dia de festival. Logo em seguida, Ivete Sangalo e Wesley Safadão.

A entrega dos abadás acontecerá entre os dias 23 e 26 deste mês no Centro de Eventos. Os foliões serão recebidos com shows ao vivo e ações de patrocinadores, logo na retirada dos passaportes. A entrega começará a partir das 11h do dia 23.

Em quatro dias de festival, doze blocos devem passar pelo evento, somando 40 atrações nacionais. As apresentações correm no Corredor da Folia, no Camarote Mucuripe e no Palco Avenida.

Este ano, a estrutura conta ainda com food park, bares, tendas, banheiro e ambulatórios. "Nós investimos muito na estrutura em vários aspectos, principalmente no que diz respeito à segurnaça e à infraestrutrura", diz Colombo Cialdini, diretor do Fortal.

Solidariedade

Os organizadores também anunciaram os resultados da ação Fortal Games, que reuniu seis blocos em uma gincana com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições beneficentes.

Três instituições receberam alimentos arrecadados por foliões FOTO: KID JÚNIOR

Nesta edição, 10 toneladas de alimento e leite em pó foram arrecadados pelos participantes. Os donativos serão encaminhados para a Associação Peter Pan, o Instituto Caviver e o Lar Torres de Melo.

Atrações:

Quinta-feira (25)

20h - Bloco Oba - Saulo Fernandes

20h45 - Bloco Bagunça - Harmonia do Samba

21h30 - Bloco Vambora - Bell Marques, Rafa e Pipo Marques

Sexta-feira (26)

20h30 - Bloco Largadinho - Alinne Rosa

21h15 - Bloco Eh Loco - Saia Rodada e Gustavo Miotto

22h - Bloco Siriguella - Bell Marques

Sábado (27)

20h - Bloco Eh Loco - Léo Santana

20h45 - Bloco Siriguella - Bell Marques

21h30 - Bloco Village - Ivete Sangalo

Domingo (28)

19h30 - Bloco Siriguella - Bell Marques

20h15 - Bloco Village - Ivette Sangalo

21h - Bloco Vai Safadão - Wesley Safadão