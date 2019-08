'A Vida Invisível' será exibido em sessão extra no Cinema do Dragão neste sábado (31)

O longa "A Vida Invisível", do cineasta Karim Aïnouz, terá sessão extra às 10 horas deste sábado (31) no Cinema do Dragão. A nova exibição foi anunciada após a grande procura de ingressos para acompanhar a primeira apresentação do filme na abertura da 29ª edição do Cine Ceará, que acontece nesta sexta-feira (30), no Cineteatro São Luiz.

Os ingressos serão distribuidos gratuitamente uma hora antes da exibição. Cada pessoa poderá retirar apenas um ingresso. A sessão contará com a presença do próprio diretor e das atrizes Carol Duarte e Julia Stockler, que farão a apresentação do longa.

O anúncio da sessão extra foi feito pelas redes sociais de Karim Aïnouz. " Fiz questão que a primeira sessão do país fosse em solo cearense e estou profundamente emocionado em ver a enorme procura do público pela sessão", escreveu o diretor no Instagram. O longa será lançado oficialmente no Nordeste no próximo dia 19 de setembro.