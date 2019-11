'A vida Invisível' estreia nesta quinta-feira nos cinemas de Fortaleza

O longa "A Vida Invisível" do cearense Karim Aïnouz estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas do Iguatemi, RioMar e Dragão do Mar. A produção audiovisual foi premiada como melhor filme na mostra Un Certain Regard no Festival de Cannes em 2019.

O longa narra a história de duas irmãs cariocas nos anos 1950, cujos destinos são separados pelo pai. Criadas em um lar conservador, Eurídice sonha em se tornar uma pianista profissional, enquanto Guida sonha viver uma grande história de amor.

O filme é uma adaptação do primeiro romance escritora brasileira Martha Batalha e aborda narrativa em duas gerações. Fernanda Montenegro e Carol Duarte dividem o papel de Eurídice. O papel de Guida fica a cargo da atriz Júlia Stockler.

"A vida invisível" é o terceiro longa do diretor apresentado em Cannes. "Madame Satã" e "O abismo prateado" foram os outros dois filmes emplacados pelo cearense no festival.

Confira a programação dos filmes nos cinemas de Fortaleza nesta quinta (21).

Iguatemi

Horários das sessões: 13h20, 16h10 e 19h

Cinema Dragão

Horário da sessão: 20h

RioMar Fortaleza

Horário da sessões: 14h10, 17h30, 21h