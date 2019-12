'A Vida Invisível', do cearense Karim Aïnouz, fica fora do Oscar 2020; Brasil ainda pode concorrer

As expectativas para a corrida do Oscar 2020 já surgem nos apaixonados pela sétima arte. Nesta segunda-feira (16), a Academia divulgou a pré-lista com os possíveis concorrentes a nove categorias.

Um dos maiores cotados para a disputa, 'A Vida Invisível' ficou de fora da categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira. O longa do cearense Karim Aïnouz foi premiado no Festival de Cannes e no Festival de Cinema de Munique neste ano.

A produção 'Democracia em Vertigem', da diretora brasileira Petra Costa, é cotado para disputar a categoria de Melhor Documentário. O longa, lançado em junho deste ano, apresenta a polarização política no Brasil em um contexto que se inicia com o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff.

O filme participou de festivais de cinema internacionais e está disponível no serviço de streaming Netflix.

A lista final com os concorrentes, inclusive das outras categorias, será divulgada dia 13 de janeiro de 2020.

Confira a pré-lista dos indicados:

Melhor Documentário

- Advocate

- American Factory

- The Apollo

- Apollo 11

- Aquarela

- Democracia em Vertigem

- The Biggest Little Farm

- The Cave

- For Sama

- The Great Hack

- Honeyland

- Knock Down the House

- Maiden

- Midnight Family

- One Child Nation

Melhor Filme de Língua Estrangeira

- The Painted Bird, da República Checa

- Truth and Justice, da Estônia

- Les Misérables, da França

- Those Who Remained, da Hungria

- Honeyland, Macedônia

- Corpus Christi, da Polônia

- Beanpole, da Rússia

- Atlantics, do Senegal

- Parasite, da Coreia do Sul

- Pain and Glory, da Espanha