'A Pequena Sereia': Melissa McCarthy confirma que será a vilã Ursula em live-action

Melissa McCarthy será a vilã Ursula no live-action de "A Pequena Sereia". A atriz, conhecida pelos filmes "Missão Madrinha de Casamento" (2011) e pelas séries "Gilmore Girls" e "Mike & Molly", confirmou a novidade em entrevista ao programa The Ellen Show, da humorista Ellen Degeneres.

"Sou Ursula, a bruxa do mar, e isso é muito divertido [risos]! Estamos ensaiando ainda. Entrar no mundo de Rob Marshall [diretor] é como um sonho febril", disse ela.

McCarthy contou que ficou em Londres por uma semana. "E todos perguntavam: 'Você quer escorregar em uma concha de 13 metros?' E eu: 'Sim, mas é claro!"

A protagonista Ariel será vivida por Halle Bailey. Já o ator Jonah Hauer-King foi confirmado no papel do príncipe Eric. Um dos nomes que chegou a ser cotado foi o do cantor Harry Styles mas ele negou por estar dedicado à sua carreira musical. "A Pequena Sereia" deve estrear em 2021.

Quando foi anunciada como protagonista Bailey enfrentou comentários racistas, mas disse não se apegar a esse tipo de crítica. "Não me importo com as questões negativas que surgirem, sou muito grata por esse papel que é maior do eu, que é incrível e acho que será lindo. Estou muito feliz por fazer parte disso", afirmou a atriz durante entrevista à Variety.

A atriz é conhecida pela 'Grown-ish' e do clipe de "All Night", de Beyoncé.