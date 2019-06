'A Noiva do condutor', opereta de Noel Rosa, ganha nova adaptação por grupo cearense

O musical escrito pelo sambista Noel Rosa em 1935, será readaptado e renomeado como "A Noiva e o Condutor" pelo grupo cearense K'Os Coletivo. A obra conta a história do Brasil, do apogeu do samba e dos costumes da época. Além disso, o musical favorece a pesquisa do samba, gênero tão importante na formação cultural. A apresentação, gratuita, acontece no dia 29 de junho, às 18h no Cuca da Barra do Ceará.

Os personagens principais da peça são Joaquim, um condutor de bondes, e Helena, uma moça que deseja se casar com um homem rico. O dois vivem um romance, enquanto Joaquim finge ser um advogado.

A reestreia é em comemoração aos 10 anos da primeira estreia do espetáculo, em 2009, com o grupo Coral das Artes Cênicas. Hoje, com uma nova roupagem, o grupo KO's Coletivo mescla entre novos e antigos integrantes.

Embalado pelos clássicos do samba como 'Com que roupa eu vou' e outras canções menos populares, o espetáculo revela um olhar crítico sobre a sociedade da década de 1930 e dá uma nova perspectiva à opereta original.

Serviço

A noiva e o condutor

Data: 29/06 (sábado)

Hora: 18h

Ingresso: Gratuito

Censura: Livre

Local: Cuca da Barra do Ceará

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 6417 – Barra do Ceará