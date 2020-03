A-ha fará nova turnê brasileira em setembro e Nordeste está no roteiro

Os noruegueses do A-ha, banda clássica dos anos de 1980, anunciaram mais uma turnê pelo Brasil. Em setembro, eles devem passar por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), dentre outros locais ainda não confirmados. Fortaleza (CE) fez parte das últimas turnês brasileiras do grupo, inclusive a última, em outubro de 2015.

A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch no site do Yahoo!. Recentemente, o A-Ha entrou em turnê de celebração pelos 35 anos de lançamento do álbum "Hunting High And Low", seu disco mais conhecido.

O repertório do disco começa com "Take on Me", maior sucesso do A-ha e um clássico do pop rock oitentista.

Ceará

Dentre as passagens do A-ha pelo Brasil, o Ceará esteve na rota. Em 2015, o grupo fez show no Aquaville Resort (Aquiraz), dentro da agenda da turnê "Cast in Steel". Cinco anos antes, a banda se apresentou na extinta casa Siará Hall, em Fortaleza.

O tecladista Magne Furuholmen no palco do Aquaville Resort (Aquiraz), em 2015

Curiosamente, desde 2010, os shows do A-ha no Ceará foram anunciados, em diversas mídias, como uma das últimas apresentações dos noruegueses pelo Brasil. O primeiro show em Fortaleza aconteceu em 1991, no lendário palco do Ginásio Paulo Sarasate.