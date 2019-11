'A Dona do Pedaço': Fabiana volta para maltratar freiras do convento nos últimos capítulos

A vilã Fabiana (Nathalia Dill) se tornará carrasca das freiras do convento onde foi criada, segundo informações antecipadas pela colunista do Jornal O Globo, Patrícia Kogut. Fabiana perderá a fábrica para Maria da Paz, após a personagem de Juliana Paes achar um documento que anula a passagem da empresa para a filha Josiane e a consequente venda para a vilã.

O convento passa por dificuldades financeiras, o que instiga Fabiana a tomar atitudes desumanas para cortar gastos. Com as novas regras, as freiras só poderão tomar banho dia sim e dia não para economizar água e sabonete. A vilã também ordena que as religiosas tenham apenas uma muda de roupa, a fim de que as peças excedentes sejam vendidas em prol da instituição.

A colunista também adiantou o final de outros personagens da trama. Camilo (Lee Taylor) será assassinado por Chiclete (Sérgio Guizé). A boleira Maria da Paz (Juliana Paes) se casará com Amadeu (Marcos Palmeira) e terá outra filha. Régis (Reynaldo Gianecchini) se converterá a religião evangélica.