A Dona do Pedaço: Chiclete conta para Vivi que ela era sua encomenda

Em ‘A Dona do Pedaço’, Chiclete (Sergio Guizé) se livrou da missão de matar Vivi (Paolla Oliveira) após o perdão do pai, Adão (César Ferrario), e da morte de Cosme (Osvaldo Mil), que diante do atraso no pedido de dar um fim à vida da jovem, decidiu fazer justiça com as próprias mãos e foi atingido por Chiclete que defendeu a namorada.

Vivi testemunhou toda a ação, ficou assustada, mas entendeu que foi necessário o fato para salvar sua vida. No entanto, continua interessada em saber o motivo pelo qual o namorado está sempre com uma arma na cintura.

Chiclete justifica o hábito com o fato de que na cidade onde vivia no interior do Espírito Santo isso era normal. Mas, incomodada com essa rotina na vida do casal, decide colocar Chiclete contra a parede. Ela o questiona sobre seu passado e exige que conte toda a verdade sobre sua família e seu verdadeiro trabalho.

O justiceiro resiste à conversa no primeiro momento, mas logo revela que as “encomendas de almas” sustentaram os parentes durante muitas gerações. Ele explica que sua família era responsável por esse serviço em Rio Vermelho e que Vivi era a pessoa que ele teria que dar um fim a pedido de Cosme e que, por isso, se deu o encontro entre eles.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de sábado, dia 24.