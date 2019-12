"A cultura desarma o horror", Karim Aïnouz sobre proibição da Ancine

Após a Agência Nacional de Cinema (Ancine) vetar a exibição do filme 'A Vida Invisível', o diretor Karim Aïnouz se pronunciou acerca da decisão do órgão e afirmou estar indignado. "É triste testemunhar os desdobramentos de uma política tóxica e covarde, perpetrada por um governo catastrófico, que põe deliberadamente em xeque a cultura de um país tão abundante quanto o nosso".

Nas redes sociais, o diretor cearense falou ainda sobre a relevância das produções nacionais e sobre o sucesso de bilheterias e em festivais internacionais. "Eles têm representado a diversidade do Brasil de maneira poderosa e positiva", afirmou.

Para Karim, é criminosa a ameaça ao cinema nacional. "A cultura é o que nos possibilita acreditar na dignidade coletiva. Ela desarma o horror", pontuou.

O filme, que está na disputa do Oscar 2020, seria exibido para servidores da própria Ancine como uma capacitação dos funcionários. No entanto, a Secretaria de Gestão Interna proibiu.

Nesta quinta-feira (12), o longa ganha uma sessão gratuita na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Após a exibição, o produtor Rodrigo Teixeira e o ator Gregorio Duvivier promovem debate.

Confira o texto na íntegra:

"Foi com muito PESAR e INDIGNAÇÃO que recebi ontem a notícia de que “A Vida Invisível”, escolha nacional para o Oscar 2020 e o qual assino a direção, foi impedido de ser projetado em um evento de capacitação para servidores da ANCINE. Digo PESAR, pois é triste testemunhar os desdobramentos de uma política TÓXICA e COVARDE, perpetrada por um governo CATASTRÓFICO, que põe DELIBERADAMENTE em xeque a CULTURA de um país tão abundante quanto o nosso. Digo INDIGNAÇÃO, porque as ameaças serão APENAS ameaças e porque acredito, faço e continuarei fazendo de tudo para que a cultura circule à revelia dos que se apequenam e temem seu poder emancipador. Infelizmente já vi esse filme antes.

Não há meias-palavras para a CENSURA – velada ou não – e para o ANIQUILAMENTO da cultura. Não há meias-palavras para um governo do ÓDIO, do BOICOTE, do DESMONTE e da MORTE. Não há meias-palavras para uma política COVARDE que tenta se escorar na própria INCAPACIDADE e IGNORÂNCIA. Não há meias-palavras para a DESINFORMAÇÃO DELIBERADA e a MENTIRA como tática de um governo IRRESPONSÁVEL que se agarra nas beiras de tudo que é FALSO.

A Vida Invisível faz parte de uma safra filmes que estão servindo como prova inconteste de que o fomento à cultura tem frutos grandiosos. Os filmes nacionais lançados na última década têm tido uma belíssima trajetória nos festivais internacionais e nas bilheterias. Eles têm representado a diversidade do Brasil de maneira poderosa e positiva.

A ameaça à vida do setor é CRIMINOSA, não só nos termos da importância da indústria pujante que é o cinema nacional hoje, gerando milhares de empregos, mas também e, principalmente, se entendermos a importância crucial que a cultura exerce na sociedade. A cultura é o que nos possibilita acreditar na dignidade coletiva. Ela desarma o horror."