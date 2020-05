A cena cultural de Fortaleza perde o músico e produtor Ramone Kaos, vítima da Covid-19

O músico, produtor cultural e ativista Ramone de Sousa Alves morreu na noite do último domingo (3). Ele lutava desde abril contra a Covid-19. Nome da cena musical da cidade, com atuação reconhecida na realização de eventos na área do Antônio Bezerra, Ramone deixa a esposa Jamile Ferreira e o filho Ramon Elvis, de apenas sete anos.

O sepultamento aconteceu no final da tarde de segunda-feira (4), no Cemitério Santo Antônio, localizado no bairro Antônio Bezerra. No último mês de março, o pai de família havia completado 35 anos de vida.

Atuando na área cultural de Fortaleza como Ramone Kaos Alves, ele fundou e estava à frente dos movimentos "Crítica Cultural" e "Autonomia Crítica". Era também vocalista e guitarrista da banda Código de Conduta S/A.

Em nota, o Coletivo Crítica Radical e a Associação Cearense do Rock (ACR) explicaram que Ramone teve papel decisivo na rearticulação da cultura com outras bandas de rock da cidade.

Ramone Kaos lutava por educação e cultura na periferia de Fortaleza Reprodução/Facebook

A realização de eventos como “A Morte do Capitalismo”, além de ações artísticas, culturais e de educação tanto no Centro de Fortaleza como na periferia foram alguns dos trabalhos deixados pelo cearense.

"Sua partida precoce (35 anos), portanto, deixa uma enorme lacuna nesse movimento, pela sua sensibilidade, capacidade de iniciativa, de articulação, senso de responsabilidade, tranquilidade no trato das diferenças... Sem falar na ausência de sua presença alegre, abraço forte, sempre com um sorriso no rosto que deixava seus olhos ainda mais apertados", explicou o comunicado.

Batalha

O músico estava internado no Hospital Antônio Prudente desde o dia 22 de abril. Segundo informações passadas pela esposa, por meio do perfil de rede social de Ramone, ele apresentou piora quatro dias depois. Foi entubado e submetido a respiração mecânica por ventiladores. No dia 29, ainda em estado de coma induzido apresentou complicações nos rins.

Solidariedade

"Super gente fina, lutava pela causa do underground", dividiu o músico e produtor Tonioni Havana. Baixista do grupo Aderiva, Tonioni destaca que Ramone produzia eventos acessíveis à comunidade. Eram shows no bar da paraense, debaixo do viaduto do Antônio Bezerra, em praças. "Movimentava muito, em todo canto", reforça.

Os membros da banda Intrusivos agradeceram as inúmeras vezes Ramone portas eles e dezenas de outras bandas. "Você foi luta, garra, dedicação e, principalmente amor! Obrigado pela sua conduta Irreparável nas noites alencarinas. Desejamos conforto neste momento triste e delicado para tua família", afirmou o quarteto.

"Muito tristes com a notícia da partida precoce do nosso camarada Ramone", explicaram os integrantes da Thrunda. "Um grande incentivador do underground cearense, sempre agradável e de bom trato. Uma grande perda", lamentam o músicos.

Bruno Andrade‎, da banda Lavage, também comentou a partida do colega de cena. "Descanse em paz, cowboy. Você vai fazer uma falta tremenda, man. Seu exemplo de amor à música e à vida não serão esquecidos por quem teve a honra da sua companhia".