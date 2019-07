A Carta de Jim Hopper (alerta de spoiler da 3ª temporada de Stranger Things)

Já avisamos acima, mas reforçamos. Não prossiga a leitura desse texto se você não terminou de assistiu e não quer spoilers da terceira temporada de Stranger Things.

Entre erros e acertos, o que ficou claro é que em 1985 aquela meninada cresceu e, com isso, a trama ficou um tanto mais complexa e sombria.

Um dos pontos fortes, já no epílogo (última chance de evitar o spoiler!) foi a carta de Jim Hopper a El e Mike. Sim, foi um tanto forçado, já que o contexto de quando aquele texto foi escrito era apenas o de pedir um certo controle dos ímpetos hormonais dos dois adolescentes.

Mas…

O fato é que a carta de despedida -é muito improvável que ele tenha morrido, convenhamos. Especialmente após “o americano” da cena pós-créditos”- foi o grande momento “segura o choro” (ou não) da temporada.

A mensagem, aliás, pode ser a carta de qualquer pai amoroso que vê seu filho crescendo e se tornando um adulto. Sem mais delongas, segue o texto (a tradução é livre. Depois está o texto original, em inglês).

A carta de Jim Hopper:

“Tem uma coisa que eu estava esperando para contar a vocês – e eu sei que isso é difícil de dizer. Mas eu me importo muito com vocês. E eu sei que vocês se importam muito um com o outro e é por isso que é importante definirmos esses limites para que possamos construir um ambiente onde nós TODOS nos sintamos confortáveis, confiáveis e abertos para compartilhar nossos sentimentos. Sentimentos. Jesus. A verdade é que, por muito tempo, eu esqueci o que eles eram. Eu fiquei preso em um lugar – em uma caverna, você poderia dizer. Uma caverna escura e profunda. E aí, eu deixei alguns waffles na floresta e você entrou na minha vida e... pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a sentir coisas de novo. Eu comecei a me sentir feliz.

Mas, ultimamente, eu acho que estou me sentindo... distante de você. Como se você estivesse se afastando de mim ou alguma coisa assim. Sinto falta de jogar jogos de tabuleiro todas as noites, fazendo extravagantes waffles de três andares quando amanhecia, assistindo a faroestes juntos até dormirmos.

Mas eu sei que você está envelhecendo, crescendo, mudando. E eu acho... se eu for realmente honesto, que é isso o que me assusta. Eu não quero que as coisas mudem. Então, eu acho que talvez seja por isso que eu vim aqui, para tentar talvez... parar com essa mudança. Voltar o relógio. Fazer as coisas voltarem a como eram.

Mas eu sei que isso é uma ingenuidade. Apenas... não é omo a vida funciona. Ela está em movimento. Sempre se movendo, quer você goste ou não. E sim, às vezes dói. Às vezes é triste e às vezes é surpreendente. Feliz.

Então, quer saber? Continue crescendo, garota. Não me deixe timpedí-la. Cometa erros, aprenda com eles e, quando a vida lhe machucar - porque ela vai - lembre-se da dor. A dor é boa. Significa que você está fora daquela caverna.

Mas, por favor, se você não se importar, pelo bem do seu pobre e velho pai, mantenha a porta aberta oito cetímetros”.

- Jim Hopper



Texto original, em inglês:



"There's something I've been wanting to talk to you both about - and I know this is a difficult conversation. But I care about you both very much. And I know you care about each other very much and that's why it's important that we set these boundaries moving forward so we can build an environment, where we ALL feel comfortable, trusted and open to sharing our feelings. Feelings. Jesus. The truth is, for so long, I'd forgotten what those even were. I've been stuck in one place - in a cave, you might say. A deep dark cave. And then, I left some Eggos out in the woods and you came into my life and... for the first time in a long time, I started to feel things again. I started to feel happy.

But lately, I guess I've been feeling... distant from you. Like you're pulling away from me or something. I miss playing board games every night, making triple-decker Eggo extravaganzas at sunrise, watching westerns together before we doze off.

But I know you're getting older, growing, changing. And I guess... if i'm being really honest, that's what scares me. I don't want things to change. So I think maybe that's why I came here, to try to maybe... stop that change. To turn back the clock. To make things go back to how they were.

But I know that's naive. It's just... not how life works. It's moving. Always moving whether you like it or not. And yeah, sometimes it's painful. Sometimes it's sad and sometimes it's surprising. Happy.

So you know what? Keep on growing up, kid. Don't let me stop you. Make mistakes, learn from 'em, and when life hurts you - because it will - remember the hurt. The hurt is good. It means you're out of that cave.

But, please, if you don't mind, for the sake of your poor old dad, keep the door open three inches."

- Jim Hopper