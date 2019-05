80 anos do Batman é destaque na Biblioteca Dolor Barreira

O universo das HQs volta a ser tema de debate na Biblioteca Dolor Barreira. Neste sábado (18), a partir das 13h, o equipameto sedia mais uma edição do projeto “Quadrinhos em Debate”. O evento é gratuito e o público pode conferir a palestra “80 Anos de Batman”, atividade que discute a trajetória do emblemático personagem de quadrinhos criado em 1939. A conversa será com o diretor da biblioteca Dolor Barreira, Eduardo Pereira.

Para Eduardo, a importância do Batman no universo da cultura pop mundial está consolidada. “Mesmo depois de 80 anos de sua criação ele ainda é amado e tem uma forte importância sociocultural na vida de diversas gerações, por isso se torna fundamental entender como foi construído o mito desse personagem que fascina multidões até hoje” explicou o gestor em nota.

O projeto “Quadrinhos em Debate” traz, mensalmente, para o espaço da Gibiteca, discussões a cerca de temas ligados a HQs. Nesta temática, a biblioteca também realiza os eventos Mercado Geek e Cine Nanquim.

Serviço

Quadrinhos em Debate, com a palestra “80 Anos de Batman”. Sábado (18), das 13h às 16h, na Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira (Av. da Universidade, 2572, Benfica). Gratuito.