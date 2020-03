71° Salão de Abril abre inscrições para artistas visuais interessados em participar da mostra

O Salão de Abril está com inscrições abertas para os artistas interessados em compor a 71° edição da mostra. Serão escolhidos 30 projetos com temáticas livre, que integrarão a programação do evento. As inscrições são gratuitas e seguem até 3 de abril.

Os proponentes podem inscrever até três obras, individualmente ou como representante de obra coletiva, nas categorias de perfomance ou de artes visuais (pintura, escultura, instalação e videoarte). O processo seletivo ocorrerá exclusivamente por meio do site oficial.

A mostra é destinada à artistas visuais com formação diversa que sejam residentes ou comprovadamente radicados no Ceará. Para participar, as obras não podem ter sido expostas anteriormente e/ou não tenham sido contempladas em outros editais e premiações, sejam públicas ou privadas.

Para escolher as obras, os avaliadores irão analisar a coerência conceitual, investigações das linguagens contemporâneas, poética dos trabalhos, caráter inovador e qualidade formal dos produtos inscritos. O resultado será divulgado no site do Salão de Abril e no canal da Cultura.

Serviço

71º Salão de Abril

Período de inscrições: 4 de março até 03 de abril de 2020

Inscrições e informações no Site Oficial do Salão