6 sugestões de filmes para assistir no Carnaval

Se você faz parte do Bloco Unidos do Sofá que aproveita os quatro dias do Carnaval para descansar e fugir da folia das ruas, pode optar por aproveitar a folga assistindo a filmes. O Verso separou uma lista com seis obras do cinema nacional e internacional para todos os gostos e idades.

1. Para Todos Os Garotos: P.S. Ainda Amo Você (2020)

Noah Centineo e Lana Condor estrelam o filme "Para Todos Os Garotos Que Já Amei" Divulgação

A sequência de "Para Todos Os Garotos Que Já Amei" estreou dia 14 de fevereiro na Netflix e dá continuidade à história de amor da jovem Lara Jean (Lana Condor). Agora namorando Peter Kavinsky (Noah Centineo), a adolescente reecontra uma antiga paixão, John Ambrose McClaren (Jordan Fisher). Com quem será que ela vai ficar?

Disponível na Netflix.

Romance - 12 anos

2. Modo Avião (2020)

Elenco de 'Modo Avião', estrelado por Larissa Manoela e Erasmo Carlos Divulgação

No papel da influencer digital Ana, Larissa Manoela interpreta uma jovem viciada nas redes sociais. O trabalho da jovem chega a ser tão nocivo que ela se envolve em um sério acidente de carro o que a faz passar um tempo na fazenda do avô Germano (Erasmo Carlos), onde desconecta do mundo virtual.

Disponível na Netflix.

Comédia - 10 anos

3. Green Book - O Guia (2019)

Green Book ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2019 Divulgação

Ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2019, o filme se passa em 1962 e mostra a relação entre Tony Lip (Viggo Mortensen) e Don Shirley (Mahershala Ali). Os dois saem em turnê pelos Estados Unidos e criam um vínculo em meio aos episódios de racismo e às dificuldades.

Disponível na Amazon Prime Video.

Drama - 16 anos

4. O Rei Leão (2019)

O filme, de 2019, é uma versão live-action do clássico da Disney Divulgação

Versão live-action do clássico desenho da Disney, O Rei Leão apresenta a história de Simba (Donald Glover) cujo destino é dar sucessão ao reinado do pai Mufasa (James Earl Jones) e se tornar o rei da selva. No entanto, o ganacioso tio Scar (Chiwetel Ejiofor) tem planos nefastos para tomar o trono.

Disponível na Amazon Prime Video.

Aventura - Livre

5. Minha Mãe É Uma Peça 1 e 2 (2012 e 2015)

Em 'Minha Mãe É Uma Peça', Paulo Gustavo dá vida à Dona Hermínia Divulgação

O filme traz Dona Hermínia (Paulo Gustavo), uma mulher de meia idade e divorciada. A franquia mostra a relação dela com os filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) e os causos do dia a dia.

Disponível no Globoplay.

Comédia - 12 anos