50 anos da Estátua do Padre Cícero terá shows de Ana Ruth e Fagner; veja programação

Dia 1⁰ de novembro o mais emblemático monumento de Juazeiro do Norte, a estátua do Padre Cícero, completa 50 anos. Com o objetivo de homenagear o marco e os que fizeram parte desta história, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, através da Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria de Turismo e Romaria, lança uma intensa programação comemorativa ao cinquentenário da construção da estátua do Padre Cícero, de 29 outubro a 1º de novembro.

O evento contará com shows musicais do cantor Fagner, Fábio Carneirinho, Luis Fidelis e participação de Ana Ruth, no Largo da Matriz (Basílica), no dia 1º, a partir das 20 horas, com show pirotécnico, às 22 horas; e Jota Farias, às 20h, na Colina do Horto. No dia 31, o show de Luiz Fidelis e Fábio Carneirinho, além de João Carlos, acontece também na Colina do Horto, às 20 horas.

Serão distribuídas 50 mil fitinhas comemorativas “Estátua do Padre Cícero – 50 anos - 1969/2019 – Juazeiro do Norte” e do Cordel “O Monumento ao Padre Cícero”, de Expedito Sebastião da Silva, com lançamento no Memorial Padre Cícero, dia 31, às 8 horas. A distribuição das fitinhas será realizada de forma direcionada aos romeiros e visitantes de Juazeiro do Norte.

No dia 31 de outubro será aberta ao público, no hall do Memorial Padre Cícero a partir das 18h, a Exposição Alto do Horto, uma amostra da diversidade da produção artística local sobre a construção da imagem do padre Cícero retratada em xilogravura, escultura em argila, madeira e fotografia. Estarão sendo realizadas apresentações da Banda de Música Municipal em alguns pontos da cidade, além de performances artísticas, no Horto e largo do Memorial, e do Coral Verdes Canaviais, às 18h30, do dia 31, no Memorial.

Grandes personalidades e construtores receberão homenagem especial com a comenda "Estátua do Padre Cícero - 50 anos", às 20h. O evento será um dos destaques da programação, um reconhecimento aos construtores, engenheiros e demais envolvidos que ajudaram a idealizar e projetar o monumento. Na ocasião serão também homenageados o Governador do Ceará, Camilo Santana, o Senador Cid Gomes, o Deputado Federal alagoano e ex-ministro, Marx Beltrão, e o Senador Eunício Oliveira.

A agenda incluirá ainda exibição de filmes, roda de conversa, mesa-redonda e palestras temáticas, além de mostra gastronômica e apresentações artísticas.

O encerrando a programação, no dia 7, estará acontecendo no Cariri Garden Shopping, com o lançamento da Primeira Mostra de Cordel Expedito Sebastião da Silva, trazendo obras em cordéis e quadrinhos com narrativas inspiradas na história da construção da estátua do patriarca de Juazeiro do Norte, e o lançamento da 1ª Mostra de Quadrinhos Juazeiro 9ª Arte e do Vídeo Instalação da Mostra de quadrinhos Juazeiro da 9ª Arte. O evento acompanha o roteiro da Biblioteca Itinerante da Secult, que estará no local do dia 07 ao dia 21 de novembro.