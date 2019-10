5ª edição do Diário na Praça promove manhã de atividades para a criançada

O Dia das Crianças está chegando e, para comemorar, o Diário do Nordeste realiza programação voltada para o público infantil com brincadeiras e atividades. A 5ª edição do Diário na Praça acontece neste sábado (12), a partir de 8h, na Praça da Imprensa.

Entre as atividades para as crianças, têm oficinas de balões, de desenhos, pintura facial e em gesso. Os pequenos poderão ainda brincar com o Radim, mascote da FM 93, e os personagens da Turminha Diário.

No Espaço Recreativo da Universidade de Fortaleza, profissionais do curso da Educação Física promovem atividades recreativas e dos cursos de Ondotologia e Enfermagem apresentam cuidados com a saúde bucal e noções de primeiros-socorros.

Com espaços voltados para prática de atividades físicas e vida saudável, o evento conta também com oficinas esportivas e avaliação física.

Enquanto os pequenos se divertem, os pais podem aproveitar escalda pé e reflexologia dos pés no Espaço Zen.

Serviço

5ª edição do Diário na Praça

Domingo (12), das 8h às 12h, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n, Dionísio Torres. Grátis.