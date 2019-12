5 dicas para não exagerar nas comilanças de fim de ano

A época de fim de ano é demarcada pelas mesas fartas com as mais varias guloseimas. No entanto, há algumas dicas para manter-se saudável nas refeições da época, de acordo com as nutricionistas Nathalia Lobo e Cybelle Monteiro. Confira:

1. Pequenas porções

Coma de forma fracionada ao longo do dia e evite passar muito tempo sem comer, já que a fome aumenta a ansiedade. Não queira compensar os excessos ficando sem comer: alimente-se de forma adequada e saudável nas demais refeições do dia.

2. Hidratação

Beba bastante água! Além de dar saciedade, hidrata e ajuda no bom funcionamento do intestino que tende a ficar irritado pelo excesso de comidas gordurosas.

3. Selecionar bem

Consuma sempre vegetais junto às refeições de Natal e Ano Novo. Frutas, verduras e legumes são ricas em fibras e aumentam a saciedade, além de ajudar a manter um adequado funcionamento intestinal.

4. Sem culpa

Aproveite os momentos de confraternização, caso decida comer um pouco mais, coma sem culpa, ela só piora tudo, no outro dia você recomeça.

5. Orientação

Na dúvida, sempre procure um nutricionista. Assim, se sentir que saiu da linha, vai ter a orientação correta para retomar um estilo de vida saudável depois da comilança.