40 músicos nordestinos se apresentam em Festival Live Solidária para arrecadar doações

Por conta da pandemia do novo coronavírus, artistas de diferentes áreas foram impedidos de exercerem suas profissões. No ramo da música não foi diferente. Para mobilizar a categoria e amenizar os prejuízos, o Sindicato dos Músicos do Ceará iniciou, na quarta-feira (1°), o projeto "Festival Live Solidária", que promove a apresentação online de 40 artistas até sábado (4) e lança a proposta de que o público colabore com o depósito de um couvert solidário.

Todos os dias, a partir das 15h, 10 músicos se apresentam no espaço virtual do Instagram e do Facebook. Cada artista realizará, em seus respectivos perfis, transmissões ao vivo com duração de 30 minutos para apresentar um pouco do repertório. Durante o show, fica ao dispor do público o número da conta bancária para depósito.

A iniciativa reúne nomes como Marcos Lessa, Nonato Lima, Chambinho do Acordeon, Daniel Domingues, Davi Valente, Edinho Vilas Boas, Márcio Campos, Henrique Torres, Beto Paiva, João Marinho, Sérgio Groove, Jubileu e Khrystal. Alguns artistas que participam da ação optaram por destinar o valor arrecadado a outros colegas.